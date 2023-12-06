Безплатні LED-лампи для пенсіонерів Харкова: коли можна буде отримати

Безплатно отримати LED-лампи в обмін на лампи розжарювання пенсіонери Харкова зможуть у відділеннях "Укрпошти" з 11 грудня.

Про це повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.

За її даними, з 5 грудня обміняти лампи можуть жителі сільської місцевості.

"З 5 грудня розпочато видачу ламп сільськими та пересувними відділеннями поштового зв’язку. За попередніми даними, видача міськими відділеннями поштового зв’язку стартує з 11 грудня 2023 року", — сказано у повідомленні.

За даними обладміністрації, Харківська область отримала 344 тисячі LED-ламп для обміну — пенсіонер може отримати до п'яти ламп.

Обмін ламп у Харкові на пошті. 31 січня 2023 року. Фото: Олена Клименко/Суспільне Харків

Як безплатно пенсіонеру отримати п'ять LED-ламп на "Укрпошті"

Щоб обміняти лампи потрібно прийти до відділення "Укрпошти" з:

паспортом;

індивідуальним податковим номером (ідентифікаційний код);

пенсійним посвідченням;

телефоном.

Старі лампи можна принести одразу або протягом місяця з моменту отримання нових.

Обмін ламп у Харкові на пошті. 31 січня 2023 року. Фото: Олена Клименко/Суспільне Харків

Які відділення "Укрпошти" беруть участь в кампанії обміну ламп

Програма діятиме, доки лампи будуть в наявності на кожному окремому відділенні, повідомили в ОВА.

"Кожне відділення "Укрпошти", де відбуватиметься такий обмін, буде позначено картинкою на дверях. Якщо ж такої картинки немає, це означає, що або закінчились лампи, або обмін ще не розпочався", — сказано у повідомленні.

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