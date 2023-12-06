Безплатні LED-лампи для пенсіонерів Харкова: коли можна буде отримати

Безплатно отримати LED-лампи в обмін на лампи розжарювання пенсіонери Харкова зможуть у відділеннях "Укрпошти" з 11 грудня.
Про це повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.
За її даними, з 5 грудня обміняти лампи можуть жителі сільської місцевості.
"З 5 грудня розпочато видачу ламп сільськими та пересувними відділеннями поштового зв’язку. За попередніми даними, видача міськими відділеннями поштового зв’язку стартує з 11 грудня 2023 року", — сказано у повідомленні.
За даними обладміністрації, Харківська область отримала 344 тисячі LED-ламп для обміну — пенсіонер може отримати до п'яти ламп.
Як безплатно пенсіонеру отримати п'ять LED-ламп на "Укрпошті"
Щоб обміняти лампи потрібно прийти до відділення "Укрпошти" з:
- паспортом;
- індивідуальним податковим номером (ідентифікаційний код);
- пенсійним посвідченням;
- телефоном.
Старі лампи можна принести одразу або протягом місяця з моменту отримання нових.
Які відділення "Укрпошти" беруть участь в кампанії обміну ламп
Програма діятиме, доки лампи будуть в наявності на кожному окремому відділенні, повідомили в ОВА.
"Кожне відділення "Укрпошти", де відбуватиметься такий обмін, буде позначено картинкою на дверях. Якщо ж такої картинки немає, це означає, що або закінчились лампи, або обмін ще не розпочався", — сказано у повідомленні.
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