Сьогодні, 6 грудня, у тимчасово окупованому місті Бердянськ Запорізької області пролунав потужний вибух, який чули мешканці декількох мікрорайонів міста.
Про це повідомила в своєму каналі Telegram голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна:
"Приблизно о 5-й ранку мешканці мікрорайонів Нагірна частина, АЗМОЛ та Ліски повідомили про гучний вибух. Наразі спуск з гори через проспект Західний повністю перекрито. На цій ділянці перебуває велика кількість російських військових", — йдеться в повідомленні.
Також про вибух у Бердянську повідомив у своєму Telegram-каналі міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber