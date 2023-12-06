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У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав потужний вибух — Галіціна
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У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав потужний вибух — Галіціна

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У Бердянську вибух
Ілюстративне. Фото: Бердянська ВМА

Сьогодні, 6 грудня, у тимчасово окупованому місті Бердянськ Запорізької області пролунав потужний вибух, який чули мешканці декількох мікрорайонів міста.

Про це повідомила в своєму каналі Telegram голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна:

"Приблизно о 5-й ранку мешканці мікрорайонів Нагірна частина, АЗМОЛ та Ліски повідомили про гучний вибух. Наразі спуск з гори через проспект Західний повністю перекрито. На цій ділянці перебуває велика кількість російських військових", — йдеться в повідомленні.

Також про вибух у Бердянську повідомив у своєму Telegram-каналі міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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