Протягом минулої доби, 5 грудня, російські військові атакували 24 населені пункти Запорізької області. Одна людина дістала поранення.

Про це сьогодні, 6 грудня, повідомили в Запорізькій ОВА з посиланням на інформацію Національної поліції.

Під час артобстрілу поранення отримав 62-річний житель Оріхова.

Загалом армія РФ завдала 151 удар по містах та селах Запорізької області:

авіаційний — по Новоандріївці;

29 безпілотниками атакувала Залізничне, Чарівне, Червоне, Малинівку, Білогір'я, Малу Токмачку, Новодарівку, Новоіванівку, Левадне, Темирівку, Роботине та Малі Щербаки;

вісім разів застосувала РСЗВ по Гуляйполю, Гуляйпільському, Новодарівці, Малій Токмачці, Роботиному, Лук'янівському та Магдалинівці;

113 разів з артилерії обстріляла Новотроїцьке, Новоданилівку, Оріхів, Левадне, Полтавку, Чарівне, Червоне, Роботине, Кам'янське, Степове, Лобкове.

"Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться в повідомленні.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили всі атаки російської армії, яка намагалася відновити втрачене положення в районах західніше Вербового, повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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