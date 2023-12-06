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Упродовж доби армія РФ завдала 151 удар по 24 населених пунктах Запорізької області: є поранений
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Упродовж доби армія РФ завдала 151 удар по 24 населених пунктах Запорізької області: є поранений

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Обстріли по Запорізькій області в грудні
Наслідки обстрілів, Запорізька область, грудень 2023 року. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Протягом минулої доби, 5 грудня, російські військові атакували 24 населені пункти Запорізької області. Одна людина дістала поранення.

Про це сьогодні, 6 грудня, повідомили в Запорізькій ОВА з посиланням на інформацію Національної поліції.

Під час артобстрілу поранення отримав 62-річний житель Оріхова.

Загалом армія РФ завдала 151 удар по містах та селах Запорізької області:

  • авіаційний — по Новоандріївці;
  • 29 безпілотниками атакувала Залізничне, Чарівне, Червоне, Малинівку, Білогір'я, Малу Токмачку, Новодарівку, Новоіванівку, Левадне, Темирівку, Роботине та Малі Щербаки;
  • вісім разів застосувала РСЗВ по Гуляйполю, Гуляйпільському, Новодарівці, Малій Токмачці, Роботиному, Лук'янівському та Магдалинівці;
  • 113 разів з артилерії обстріляла Новотроїцьке, Новоданилівку, Оріхів, Левадне, Полтавку, Чарівне, Червоне, Роботине, Кам'янське, Степове, Лобкове.

"Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться в повідомленні.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили всі атаки російської армії, яка намагалася відновити втрачене положення в районах західніше Вербового, повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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