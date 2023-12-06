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У Сумах відбулися два матчі баскетбольного чемпіонату області
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У Сумах відбулися два матчі баскетбольного чемпіонату області

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У Сумах відбулися два матчі баскетбольного чемпіонату області
Фото: Суспільне Суми

У чемпіонаті Сумської області з баскетболу серед команд 2009 року народження зіграні два матчі.

"У Сумах зіграв путивльський "Партизан". Спочатку суперниками путивлян були баскетболісти сумської КДЮСШ №1, потім — "Сумських Биків", — повідомив Суспільному головний суддя змагань Олексій Мельник.

"Партизан" сьогодні зазнав двох поразок. КДЮСШ №1 вони поступились з рахунком 31:53, "Сумським Бикам" — 35:64.

У Сумах відбулися два матчі баскетбольного чемпіонату області
Фото: Суспільне Суми

У турнірній таблиці лідирують "Сумські Бики" та КДЮСШ №1. Вони мають по 10 очок. Але "Сумські Бики" після п’яти матчів, а КДЮСШ №1 після шести.

Нижче у таблиці розташувались роменські "Козаки" (7 очок, 4 матчі), "Партизан" (7 очок, 4 матчі) та "Сумські Бики-СБК" (5 очок, 5 матчів).

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