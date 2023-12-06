Нацгвардієць з Харкова приїхав з фронту до своїх дітей у День Святого Миколая

Житель Харкова Олег повернувся з позицій, щоб навідати своїх дітей у День Святого Миколая. Після початку повномасштабного вторгнення він став до лав 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії: боронив Харківщину, Донеччину та тримав рубежі в Серебрянському лісі на Луганщині. Родина Олега жила на Північній Салтівці, цей район одним з перших потрапив під російські обстріли. Тоді Олег евакуював дружину із дітьми за кордон, але вони повернулися, щоб бути ближчими до батька.

"Це моє місто, я народився і виріс тут, а РФ зовсім поруч. Коли родина поїхала, синові було пів року — це той самий період, коли я мав би бути поруч, допомагати своїй дружині. Але на жаль, так сталось, що я його пропустив. Я радію, що я можу побачити усмішку своїх дітей, своєї дружини. Я знаю, що їй тяжко. Їй велика шана, вона дійсно мій надійний тил, і я дякую Богу, що в мене така дружина", — каже нацгвардієць Олег.