Останні новини Харкова та Харківської області за 6 грудня 2023 року: усе, що відбувається в регіоні сьогодні в онлайн-стрічці новин від редакції Суспільне Харків.
Нацгвардієць з Харкова приїхав з фронту до своїх дітей у День Святого Миколая
Житель Харкова Олег повернувся з позицій, щоб навідати своїх дітей у День Святого Миколая. Після початку повномасштабного вторгнення він став до лав 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії: боронив Харківщину, Донеччину та тримав рубежі в Серебрянському лісі на Луганщині. Родина Олега жила на Північній Салтівці, цей район одним з перших потрапив під російські обстріли. Тоді Олег евакуював дружину із дітьми за кордон, але вони повернулися, щоб бути ближчими до батька.
"Це моє місто, я народився і виріс тут, а РФ зовсім поруч. Коли родина поїхала, синові було пів року — це той самий період, коли я мав би бути поруч, допомагати своїй дружині. Але на жаль, так сталось, що я його пропустив. Я радію, що я можу побачити усмішку своїх дітей, своєї дружини. Я знаю, що їй тяжко. Їй велика шана, вона дійсно мій надійний тил, і я дякую Богу, що в мене така дружина", — каже нацгвардієць Олег.
Російські війська завдали авіаударів поблизу трьох населених пунктів на Куп'янщині
Війська РФ з авіації вдарили в районі Синьківки, Іванівки, Піщаного. На Куп’янщині українські захисники відбили шість російських атак поблизу Синьківки.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 40 населених пунктів, серед них Землянки, Кругле, Охрімівка, Бочкове.
На Куп'янському напрямку під обстрілами перебували близько 10 населених пунктів, зокрема Фиголівка, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове.
"Олені Святого Миколая" влаштували свято у Харкові для дітей, евакуйованих з лінії фронту
У Харкові волонтери проєкту "Олені Святого Миколая" привітали зі святом Миколая дітей, евакуйованих з прифронтових Куп'янської та Вовчанської громад. Також подарунки приготувала гуманітарна місія "Проліска".
"Олені" влаштовують свята дітям з прифронтових територій з 2016 року. На цей раз, у 2023 році, святкують у харківському гуртожитку для переселенців. Тут проживають 75 дітей.
"За сценарієм ми кажемо дітям, що Святий Миколай засмучений, бо він не може виконати дитячі прохання. Це не тому, що вони просять смартфони та планшети, а тому, що вони просять мир, перемогу, щоб повернулися батьки, які воюють. Діти просять повернутися у свої домівки", — каже координаторка проєкту Євгенія Левінштейн.
Заступник міського голови Харкова з питань інфраструктури Євген Водовозов звільнився з посади
Євген Водовозов, який працював заступником міського голови Харкова з питань інфраструктури, звільнився за власним бажанням з 1 грудня 2023 року.
Про це він сказав Суспільне Харків.
"У мене є сімейні обставини, тому я вирішив звільнитися. Поки що не планую повертатися до міськради. Жодної конфліктної ситуації немає, я заздалегідь написав заяву й Ігор Олександрович Терехов її підписав", — сказав Водовозов.
Хто займе посаду, Водовозов не знає, це має вирішити міський голова. Експосадовець повідомив, що не планує їхати з Харкова.
"Думки поїхати з України не має і не було. Думаю, я це довів своєю присутністю в місті з початку повномасштабної війни", — додав Водовозов.
На Богодухівщині в пожежі загинув чоловік через паління в ліжку — ДСНС
У селі Новоселівці Богодухівського району зайнялася пожежа в приватному будинку близько 14:42 6 грудня.
Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
"Вогонь поширився на площу 20 кв.м. Всередині будинку горів диван та домашні речі. Внаслідок пожежі загинув 37-річний чоловік. Його тіло рятувальники знайшли в осередку горіння", — сказано в повідомленні.
За попередніми даними, причиною пожежі стала необережність загиблого під час паління в ліжку.
75-річний волонтер з Японії Фумінорі Цучіко перевтілився у Святого Миколая для дітей з Харкова
Волонтер з Японії Фумінорі Цучіко, який з 2022 року годує харків'ян безплатними обідами, став Святим Миколаєм для дітей. Він привітав їх у святковій резиденції, яку облаштували у волонтерському "Гончаренко-центрі" в Харкові.
Миколая відвідали близько 50 дітей — від 5 до 9 років, він подарував їм книжки та солодощі. Зробити таке привітання було його мрією, розповів Фумінорі Цучіко.
"З огляду на те, яку вагу діти в будь-якій країні мають для майбутнього своєї країни. Це надія, яку можна реалізувати. Перед нами багато дітей, і я думаю, що кожна людина допоможе їм. Давайте зробимо все можливе, і проживемо кожен день, не забуваючи про свій настрій", — сказав Цучіко.
У міжрайонних МСЕК на Харківщині провели обшуки
6 грудня поліція Харківської області проводила обшуки в підрозділах центру медико-соціальної експертизи. Правоохоронці вилучали медичну документацію для кримінальних справ про ухилення від призову, а також відкритих проти працівників комісій за вимагання грошей.
Для розслідування планують вилучити близько тисячі особових справ, повідомив начальник поліції Харківщини Сергій Болвінов.
"Особливу увагу приділяємо тоненьким справам із сумнівними діагнозами. Кількість людей, які отримують інвалідність, після початку повномасштабного вторгнення дійсно зросла. Але маємо інформацію, що не всі насправді хворіли, та все ж отримали інвалідність", — сказано в повідомленні.
Козачу Лопань обстріляли з артилерії: сталося дві пожежі
Про це повідомив керівник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
"Сьогодні протягом дня російські війська били з артилерії по приватному сектору Козачої Лопані. Внаслідок обстрілів загорілося два домоволодіння, інформація щодо поранених уточнюється", — сказано у повідомленні.
Рух на Олексіївській лінії метро відновили
Про це повідомили у пресслужбі метрополітену о 15:00.
"Поїзди слідують Олексіївською лінією метрополітену у звичному режимі", — сказано у повідомленні.
Поїзди не курсували до станцій "Олексіївська" та "Перемога" з 10:00.
7 січня: синоптики гідрометцентру розказали про погоду
- Хмарно з проясненнями;
- Вночі без істотних опадів;
- Вдень в південній половині області невеликий мокрий сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця;
- Вітер східний, 7-12 м/с;
- Температура повітря у Харківській області: вночі 3-8° морозу, вдень 0-5°морозу;
- Температура повітря у Харкові: вночі 4-6° морозу, вдень 1-3° морозу.
РФ з авіації поцілила по сільгосппідприємству Золочева
Про атаку Суспільне Харків повідомив очільник громади Віктор Коваленко.
За його даними, О 13:00 6 грудня російські війська завдали авіаудару по Золочеву. Попередньо, поранених немає.
"Поцілили у підприємство "Золочівська сільгосптехніка". Приміщення значно пошкоджене", — сказано в повідомленні.
У центрі Харкова на площі Конституції 6 грудня сталося займання у витяжці у кафе
Пожежу оперативно загасили, повідомив Суспільне Харків речник ДСНС Харківщини Євген Василенко.
"Надійшло повідомлення про задимлення у чотириповерховій будівлі. На місце направили три відділення. Встановили, що у приміщенні кафе сталося займання у витяжці. Горіли жирові відкладення. Площа пожежі 2 кв. м, пожежу оперативно загасили, всі приміщення обстежили, щоб перевірити все. Люди не травмувалися. Вогонь не поширився", — сказав Василенко.
На Ізюмщині заживили ще одне село: воно було знеструмлене з перших днів вторгнення
Про відновлення електропостачання Топольського повідомила пресслужба "Харківобленерго".
"Село живилося від трьох підстанцій, дві з яких під час активних бойових дій були розбиті вщент. Дроти були пошкоджені на 100%, опори — на 70%. Фактично ми будували нові мережі. Наразі ми увімкнули всіх мешканців Топольського, які живуть у селі. Всього у нас тут зареєстровано понад 100 точок обліку", — сказано у повідомленні.
За даними обленерго, знеструмленими залишаються ще три великі населені пункти на території обслуговування Ізюмського РЕМ: Довгеньке, Кам'янка та Мала Комишуваха.
Двоє жінок зазнали поранень внаслідок російського обстрілу Харківщини зранку 6 грудня — Синєгубов
Зранку 6 грудня армія РФ обстріляла Подоли та Козачу Лопань на Харківщині.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Близько 09:30 внаслідок обстрілу села Подоли Куп'янського району зазнали поранень дві місцеві. Одну з постраждалих доставили до лікарні, іншій — надали допомогу на місці.
Також о 10:05 росіяни завдали удару по селищу Козача Лопань. Наразі інформації про поранених та руйнування не надходила.
У Харкові засвітили головну ялинку міста: вона розташована на станції "Університет"
У Харкові зранку 6 грудня відкрили головну ялинку міста. Її засвітили на станції метро "Університет". Додаткових урочистостей наразі не планували, повідомив речник Харківського метрополітену Олексій Бітнер.
Свята за новим календарем: думки з Харкова
Суспільне розпитало жителів Харкова, коли вони святкуватимуть зимові свята і що думають про перехід на новий календар. Дивіться у відео, що кажуть жителі міста.
Засудили москвича, який розстріляв цивільне авто на Ізюмщині під час окупації
У Красноградському райсуді Харківщини засудили до 15 років позбавлення волі москвича, який влітку 2022 року розстріляв цивільне авто з родиною, яке їхало до Бахмута евакуювати рідних, повідомила пресслужба облпрокуратури.
Жінці допоміг врятуватися дрон ЗСУ, який прилетів з запискою "Йди за мною". Чоловіка окупанти викинули з авто у траншею, понад 30 годин він був без свідомості, але прийшовши до тями, зміг дістатися до позицій українських військових.
Росіянина судили заочно, на суді були його адвокат та потерпілі.
"Оскільки засуджений поки що переховується від українського правосуддя, строк відбуття ним покарання почне обчислюватись з моменту його фактичного затримання. Допоки він ухиляється від відбування покарання, призначеного за вироком суду, строки давності зупиняються", — пояснили у прокуратурі.
Детальніше — у матеріалі.
Безплатні LED-лампи для пенсіонерів Харкова: коли можна буде отримати
Безплатно отримати LED-лампи в обмін на лампи розжарювання пенсіонери Харкова зможуть у відділеннях "Укрпошти" з 11 грудня, повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.
За її даними, з 5 грудня обміняти лампи можуть жителі сільської місцевості.
"З 5 грудня розпочато видачу ламп сільськими та пересувними відділеннями поштового зв’язку. За попередніми даними, видача міськими відділеннями поштового зв’язку стартує з 11 грудня 2023 року", — сказано у повідомленні.
За даними обладміністрації, Харківська область отримала 344 тисячі LED-ламп для обміну — пенсіонер може отримати до п'яти ламп.
Детальніше — у матеріалі.
Розмінування Харківщини: зведення ДСНС за добу
Протягом 5 грудня сапери ДСНС Харківщини знешкодили 68 боєприпасів РФ, повідомила пресслужба управління.
Від початку вторгнення сапери знешкодили на Харківщині 85 тис. 657 вибухонебезпечних предметів.
Обстріли Харківщини: зведення поліції
За даними керівника поліції Харківщини Володимира Тимошка, росіяни обстрілювали область протягом доби з різних типів озброєння.
"Шахеди, авіабомби, мінометні та артилерійські снаряди з боку Росії знищували інфраструктуру в населених пунктах Липці, Козача Лопань, Іванівка, Петропавлівка, Піщане, Синьківка", — сказано у повідомленні.
Працівники слідчо-оперативних груп здійснили 21 огляд місць подій, задокументували наслідки обстрілів та відкрили сім кримінальних проваджень, пов’язаних з воєнними злочинами росіян, повідомив Тимошко.
Ранкове зведення Генштабу ЗСУ 6 грудня
За даними Генштабу, протягом доби авіаційного удару зазнала Іванівка.
"На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області", — сказано у повідомленні.
Обстріл Козачої Лопані 5 грудня: наслідки
На ранок 6 грудня у Козачій Лопані, яку 5 грудня обстріляли з артилерії, знеструмлені 1442 абоненти, повідомив керівник ОВА Синєгубов.
"У селищі Козача Лопань внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено газову трубу, амбулаторію, приватні будинки та авто", — сказано у повідомленні.
Дрони двічі атакували Липці
Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.
"О 23:25 та о 3:00 у с. Липці внаслідок атаки дронів зруйновано житловий будинок, є пошкодження критичної інфраструктури", — сказано у повідомленні.
6 грудня на Олексіївській лінії метро будуть зміни у русі
Про це повідомила пресслужба Харківського метрополітену.
"З 10:00 рух поїздів Олексіївською лінією метрополітену буде тимчасово виконуватися від станції "23 Серпня" до станції "Метробудівників" і у зворотному напрямку. Станції метро "Перемога" та "Олексіївська" з технічних причин буде тимчасово зачинено для обслуговування пасажирів", — сказано у повідомленні.
За даними пресслужби, на час закриття станцій буде організована тимчасова робота автобусного маршруту №2:
- просп. Перемоги (розворотне коло тролейбуса) — просп. Перемоги — просп. Людвіга Свободи — вул. Ахсарова — просп. Науки — вул. 23 Серпня — вул. 23 Серпня (перехрестя з вул. Космонавтiв).
6 грудня: прогноз погоди на Харківщині від регіонального гідрометцентру
- Хмарно з проясненнями;
- Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця;
- Вітер східний, 5-10 м/с;
- Температура повітря у Харківській області: вночі 3-8° морозу, вдень від 4°морозу до 1° тепла;
- Температура повітря у Харкові: вночі 4-6° морозу, вдень 1-3° морозу.