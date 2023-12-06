У Кам'янському районі Дніпропетровщини сталася автомобільна аварія, внаслідок якої загинув чоловік. Ще один – травмований.

Про це мовиться на сайті ДСНС в регіоні.

Подія сталася 5 грудня поблизу міста П’ятихатки приблизно о 22:00. За даними рятувальників, водій легковика Chevrolet Аveo не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та врізався у дерево.

Внаслідок ДТП всередині понівеченого авто затиснуло травмованого чоловіка та тіло іншого чоловіка. За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники деблокували травмованого чоловіка та передали медикам. Також, надзвичайники деблокували тіло загиблого.

Наразі правоохоронці з'ясовують всі деталі події.

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