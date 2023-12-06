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ЗСУ відбили 80 російських атак на сході — Генштаб
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ЗСУ відбили 80 російських атак на сході — Генштаб

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Воїн 56-ої окремої мотопіхотної Маріупольської бригади
Український військовий на позиціях. Фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада/Facebook

Українські військові протягом 5 грудня відбили 26 російських атак на Лиманському, 10 на Бахмутському, 25 атак на Авдіївському, 1 на Шахтарському та 18 на Мар'їнському напрямках.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За даними Генштабу, минулої доби на Лиманському напрямку ЗСУ відбили 4 атаки окупантів поблизу Новоселівського Луганської області та Богданівки, Кліщіївки, Андріївки Донецької області, а на Мар’їнському напрямку російські військові без успіху штурмували біля Красногорівки, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки, водночас на Шахтарському напрямку армія РФ атакувала південніше Золотої Ниви.

"На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак ворога в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", — йдеться у повідомленні.

Як розповіли у Генштабі, на Авдіївському напрямку військові РФ атакували східніше Новобахмутівки, Степового, північно-східніше села Бердичі, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області.

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