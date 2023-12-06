Шістсот пʼятдесят перший день війни. Хроніка подій в Одеській області

За добу на фронті відбулося майже 100 бойових зіткнень — Генштаб

Протягом минулої доби на фронті відбулося 97 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Сили оборони завдали 43 удари по позиціях військ РФ та знищили бомбардувальник Су-24М.

Про це йдеться у ранковому зведенні ЗСУ.