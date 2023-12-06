Шістсот пʼятдесят перший день війни. Хроніка подій в Одеській області

Ніч з 5 на 6 грудня в Одесі та області пройшла без сигналів повітряної тривоги, проте вона лунала ввечері напередодні. У Повітряних силах попереджали про рух ударних БпЛА. Більше про події в регіоні читайте у хроніці Суспільне Одеса.
Армія РФ за добу тричі скинула вибухівку по маршруту цивільного судноплавства у Чорному морі
Упродовж доби армія РФ тричі скинула вибухові предмети по ймовірному маршруту цивільних суден у Чорному морі. Про таке 6 грудня повідомили у зведенні Сил оборони півдня України. "Окупанти продовжують тероризувати тактичною авіацією шляхи цивільного судноплавства у Чорному морі, скидаючи вибухові предмети по ймовірному маршруту руху цивільних суден. За минулу добу зафіксовано три таких скиди", — йдеться у повідомленні.
Заступник командира батальйону одеської бригади та Герой України отримав сертифікат на житло
Заступник командира батальйону морської піхоти одеської 35 окремої бригади морської піхоти Командування морської піхоти ВМС ЗСУ майор Сергій Дудін отримав сертифікат на житло. У червні йому присвоїли звання "Герой України".
Військовий брав участь у боях поблизу Лозового, звільненні з-під окупації села Сухий Ставок на Херсонщині, з листопада 2022 року воює на Донецькому напрямку.
Сили ППО збили над Одещиною девʼять російських безпілотників
У ніч на 6 грудня сили протиповітряної оборони знищили над Одещиною девʼять Shahed-131/136. Про це повідомили у повітряному командуванні "Південь".
За добу на фронті відбулося майже 100 бойових зіткнень — Генштаб
Протягом минулої доби на фронті відбулося 97 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Сили оборони завдали 43 удари по позиціях військ РФ та знищили бомбардувальник Су-24М.
Про це йдеться у ранковому зведенні ЗСУ.