Сили ППО збили над Одещиною девʼять російських безпілотників

У ніч на 6 грудня сили протиповітряної оборони знищили над Одещиною девʼять Shahed-131/136.

Про це повідомили у повітряному командуванні "Південь".

"У результаті протиповітряного бою силами та засобами повітряного командування "Південь" у взаємодії з ППО Сил оборони півдня України знищено 19 "Shahed-136/131", з яких 9 на Одещині, 7 на Миколаївщині та 3 на Херсонщині", — йдеться у повідомленні.

Усього по Україні у ніч на 6 грудня армія РФ випустила 48 безпілотників типу Shahed з двох напрямків. Сили протиповітряної оборони знищили 41 дрон-камікадзе. На південному напрямку знищили 19 "шахедів".

На Одещині повітряна тривога звучала ввечері напередодні, під час неї Повітряні сили попереджали про рух "шахедів" з акваторії Чорного моря у напрямку Чорноморськ, Одеса. Пізніше повідомляли про рух безпілотників у напрямку Южне, Коблеве. Кореспонденти Суспільного повідомляли про вибух в Одесі.

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