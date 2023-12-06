На Дніпропетровщині влаштували заходи для дітей до Дня Святого Миколая

У Дніпрі та області провели заходи до Дня Святого Миколая, на які запросили вихованців прийомних родин, дитячих будинків сімейного типу, сиріт, а також позбавлених батьківського піклування. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його даними, цього дня казкові вистави організували одразу в декількох театрах. У них взяли участь майже тисяча дітей.