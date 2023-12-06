Оперативні новини Дніпра та Дніпропетровської області за 6 грудня 2023 року читайте в хроніці подій від редакції Суспільне Дніпро.
Війська РФ вдарили дронами та з артилерії по Нікополю на Дніпропетровщині
Вдень 6 грудня війська РФ двічі вдарили по Нікополю на Дніпропетровщині. Застосували дрон-камікадзе та артилерію. Внаслідок обстрілів пошкоджений об’єкт інфраструктури. Загиблих та поранених немає.
Військові ПК "Схід" знищили ракету небі над Дніпровським районом
6 грудня військові ПК "Схід" у небі над Дніпровським районом знищили керовану авіаційну ракету. За повідомленням на сторінці Повітряного командування, знищена ракета типу Х-59.
На Дніпропетровщині влаштували заходи для дітей до Дня Святого Миколая
У Дніпрі та області провели заходи до Дня Святого Миколая, на які запросили вихованців прийомних родин, дитячих будинків сімейного типу, сиріт, а також позбавлених батьківського піклування. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За його даними, цього дня казкові вистави організували одразу в декількох театрах. У них взяли участь майже тисяча дітей.
У Марганці на Дніпропетровщині встановлюють нові ємності для видачі питної води
Оновлений перелік пунктів надання води оприлюднила Марганецька міська рада.
За даними з міськради, ємності для води, об'ємом у кубічний метр кожна, надала Міжнародна організація UNICEF. Через похолодання резервуари з вулиць міста поступово прибиратимуть, натомість встановлюватимуть їх у приміщеннях.
Перелік пунктів видачі води станом на 6 грудня 2023 року тут.
У міськраді Дніпра пояснили, чому не пустили активістів на "бюджетну" сесію
Активісти не змогли потрапити на сесію міськради Дніпра, де ухвалювали бюджет міста, оскільки в будівлі діє особливий пропускний режим. Про це в коментарі Суспільному сказав директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради Артем Неділько.
За його словами, на території міської ради діє розпорядження міського голови "Про особливий пропускний режим на період дії воєнного стану". Зокрема, скасовані разові перепустки до будівлі, якими б могли скористатися відвідувачі.
Він також заявив, що в міськраді не отримували заявки на присутність учасників пікету на сесії.
У Дніпрі ухвалили бюджет міста на 2024 рік
У Дніпрі ухвалили бюджет на 2024 рік. Його загальний обсяг становить майже 17 мільярдів гривень.
Майже мільярд гривень виділили на допомогу ЗСУ та оборонні проєкти для міста. Також понад 8,7 мільярда (майже 61%) заклали на захищені статті.
У Дніпрі до Дня ЗСУ тероборонці презентували підбиту ними російську БМП
До Дня Збройних сил України в Дніпрі військові 128-ої бригади тероборони презентували підбиту російську БМП-2.
Військовослужбовець Олег розповів, що місяць тому під час боїв під Майорськом українські бійці загнали цю БМП на мінне поле. Пізніше справні деталі з трофейної машини зняли та віддали побратимам.
"Не піар, а гроші". Активісти пікетували міськраду Дніпра, вимагаючи витрачати кошти бюджету на армію
Жителі Дніпра, серед яких родичі військових, пікетували міську раду, вимагаючи витрачати більше коштів з міського бюджету на підтримку армії. "Муніципальна варта" не пустила їх на сесію, де ухвалювали кошторис міста на наступний рік, повідомляють кореспонденти Суспільного з місця події.
Сили ППО збили російський БпЛА у небі над Нікопольщиною
Безпілотник РФ збили сили ППО у небі над Нікопольським районом Дніпропетровщини вранці 6 грудня. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Військовим протиповітряної оборони Дніпропетровщини вручили нагороди до Дня Збройних сил
На Дніпропетровщині нагородили військових з повітряного командування "Схід", які захищають небо над Дніпропетровщиною та ще шістьма областями України.
Загалом від початку повномасштабної війни, вони знищили майже 1200 повітряних цілей. Серед них літаки, гелікоптери, ракети та безпілотники.
Відключення електроенергії у Дніпрі: за якими адресами не буде світла
У Дніпрі 6 грудня з 8:00 до 17:00 припинять подачу електроенергії за такими адресами:
- вулиця Академіка Янгеля: 1, 3, 5;
- вулиця Новокримська: 1-Д, 2-Б, 3-А, 4-А;
- вулиця Титова: 13, 17-А.
Також з 8:00 до 15:30 електропостачання відключать у будинках:
- вулиця Інженерна: 2, 4, 6;
- вулиця Казакевича: 1, 3;
- вулиця Квартальна: 25, 27, 29, 31, 37;
- проспект Богдана Хмельницького: 113, 115, 118-Д, 119-127 (непарні).
Збиті БпЛА та артобстріли: як минула ніч на Дніпропетровщині
Чотири безпілотники знищили сили ППО у небі над Кам'янським, Дніпровським та Павлоградським районами.
Також у ніч на 6 грудня армія РФ обстріляла Нікополь. Пошкоджені чотири приватних будинки та стільки ж господарських споруд. Зачепило й газогін. Загиблих та поранених немає.
У Дніпрі відновлять роботу тролейбуси №1, №4, №Б
З 6 грудня у Дніпрі відновлять рух тролейбусів №1, №4, №Б, повідомили на сайті комунального підприємства "Дніпровський електротранспорт".
Їх роботу призупинили через ремонт перехрестя проспекту Дмитра Яворницького та вулиці Михайла Грушевського.
Крім того, продовжили рух тролейбусів №1-К “Вокзал – Центр” по 15 грудня, до відкриття руху трамваїв №1.