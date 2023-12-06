651 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область з різних видів озброєння. Водночас Сили оборони створили кілька плацдармів на лівому березі Дніпра і продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують командні пункти, склади, зброю та техніку військ РФ.
Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 5 грудня, відеосюжети та дайджести новин — на YouTube Суспільне Херсон.
Головне на цей час
- На Херсонському напрямку протягом доби військові РФ з авіації вдарили по Тягинці та Кринкам. З артилерії обстріляли Херсон.
- Армія РФ обстріляла середмістя Херсона з артилерії. Загинув 48-річний чоловік та жінка, її особа встановлюється. Важкопораненого 59-річного містянина доставили до лікарні. Усі в момент атаки перебували на вулиці.
- Внаслідок обстрілу військами РФ медичного закладу у середмісті Херсона травмовані четверо людей: двоє лікарів, акушерка і працівник одного з відділів. Вони отримали легкі поранення і не потребували госпіталізації.
- Війська РФ обстріляли село Велетенське у Білозерській громаді. На власному подвірʼї загинула жінка.
- У Херсоні внаслідок обстрілів РФ постраждали восьмеро людей. Двоє людей загинули, шестеро, зокрема чотири медичні працівники, — поранені.
- Окупаційна адміністрація Біосферного заповідника "Асканія-Нова" на Херсонщині незаконно обмінялася тваринами з природним біосферним заповідником "Ростовський" та асоціацією "Жива природа степу".
- Так званого "завсектора пресслужби Каховської адміністрації", колишнього директора музею історії Нової Каховки підозрюють у колабораціонізмі. Він веде антиукраїнську пропаганду у російських ЗМІ та виправдовує збройну агресію РФ. Підозрюваному загрожує до 12 років ув'язнення.
Херсонська область - повітряна тривога!
У Херсоні місцями зникло електропостачання
У деяких районах Херсона після обстрілу РФ зникло електропостачання, повідомив начальник МВА Мрочко.
У передмістя Херсона військовослужбовці з волонтерами привезли дітям подарунки від Святого Миколая
Військовослужбовці та одеські волонтери привітали 40 дітей із передмістя Херсона із днем Святого Миколая. Привезли цукерки та іграшки.
Військовослужбовці 197 батальйону 124 бригади ТРО прийшли з подарунками до дня Святого Миколая до жительки передмістя Херсона Надії.
Ідея привітати дітей належить службі цивільно-військового співробітництва, розповідає речник бригади Сергій Сергеєв.
"Війна і без мене". Історія військовослужбовця, який двічі служив у лавах ЗСУ
Дмитро Рильський у лавах ЗСУ майже вісім років. Після закінчення контракту займався власною справою, а з початком повномасштабного вторгнення знов пішов служити. Зараз воює на Херсонському напрямку.
Своєю історією у День Збройних Сил України Дмитро поділився з Суспільним.
Військовослужбовцю Дмитру Рильському на псевдо "Абориген" 29 років, вісім з них він служить в лавах ЗСУ. У мирному житті вчився на психолога.
У двох селах на Херсонщині внаслідок обстрілів зникло електропостачання
Внаслідок російських обстрілів у Високому та Веленському на Херсонщині з минулої доби відсутнє електропостачання. У Високому війська РФ поцілили по гуманітарному штабу, там знищено 80% питної води.
Про це у марафоні "Єдині новини" повідомив керівник пресофісу ОВА Толоконніков.
Війська РФ атакують Дніпровський район Херсона
Війська РФ атакують Дніпровський район Херсона, повідомив у Telegram начальник МВА Роман Мрочко.
"Приїхала фіксувати пошкодження, працювати просто не можливо": херсонці про чергові руйнування снарядами РФ
Російські військові не припиняють обстрілювати правобережну частину області. Минулої доби під вогнем були населені пункти Херсонського та Бериславського районів. З ночі до ранку 6 грудня 2023 року Херсон обстрілювали безперестанку.
У Херсоні "Іринина родина" привітала дітей з Днем Святого Миколая
У Херсоні в "Ірининій родині" — об’єднанні, яке заснувала херсонська волонтерка Ірина Прасько, привітали дітей з Днем Святого Миколая.
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
У Херсоні необхідні донори для важкохворого пацієнта II групи з позитивним резус-фактором
На 7 грудня у Херсоні необхідні донори для важкохворого пацієнта II групи з позитивним резус-фактором, повідомляє в Telegram обласний центр служби крові.
Херсонська область - повітряна тривога!
На Херсонщині попрощалися із загиблим воїном Сергієм Смусенком
Сьогодні у Малій Олександрівці Великоолександрівської громади прощалися з загиблим командиром аеромобільного відділення Сергієм Смусенком. Він загинув 28 листопада 2023 року поблизу Мар’їнки Покровського району Донецької області
Про це у Telegram повідомив начальник РВА Літвінов.
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
Нацгвардія знищила російський ЗРК "Витязь" — відео
В Telegram голова МВС Ігор Клименко показав, як Нацгвардія знищила російський ЗРК "Витязь", призначений для точкового захисту від літаків, балістичних ракет, дронів та високоточних атак на Херсонщині.
За останній кілька днів оператори БпЛА Нацгвардії також знешкодили вісім одиниць легкового автотранспорту військ РФ, військову вантажівку, ЗРК покоління С-350, автоматизований ЗРК "ОСА" 10 та три антени РЕБ, йдеться в повідомленні.
Зеленський відвідав поранених дітей в "Охмадиті"
До Дня святого Миколая президент Зеленський приїхав в «Охматдит» до дітей, які лікуються після поранень.
Він зустрівся з Мариною Пономарьовою з Херсонщини, яка проходить реабілітацію. Вона перша дитина з воєнною травмою, яку протезували в Україні. Раніше Зеленський записав їй відеопривітання на день народження та обіцяв зустрітися особисто.
В одній з бібліотек Херсона відкрили фотовиставу "Довжиною у війну" до Дня ЗСУ
У Херсоні до Дня ЗСУ в центральній бібліотеці ім. Лесі Українки відкрили фотовиставку "Довжиною у війну", повідомляє в Telegram Херсонська МВА.
Експозиція має понад 100 світлин, які постійно поповнюються. На них зображені злочини армії РФ, портрети українських захисників, які боронять Україну на різних напрямках та ділянках фронту.
Також на виставці представлені фотографії, зроблені після деокупації Київщини — Буча, Бородянка, Стоянка. Фотоекспозицію вже показали у Франції, Німеччині, Польщі, Італії, Іспанії, Нідерландах, Латвії, Литві та Естонії.
Жива сила, пункти спостереження, техніка, безпілотники: які втрати військ РФ за добу на півдні
Минулої доби Сили оборони півдня України знищили вісім спостережних постів та один пункт управління БпЛА армії РФ, йдеться в Telegram Сили оборони півдня.
Також ліквідували 10 одиниць автобронетехніки, шість гармат, три БМП, три БпЛА "Мерлин-ВР", два танки, РСЗВ "Град", самохідну артустановку, міномет, антенну систему станції РЕБ, безпілотник "Зала", човен та 47 російських військових.
Херсонська область - повітряна тривога!
Перекладали документи російською мовою: судитимуть так званих "працівниць управління міграційної служби" Херсона
Ще трьох херсонок судитимуть за колабораціонізм, повідомляє в Telegram Херсонська обласна прокуратура.
"Під час окупації міста, вони працювали у так званому "управлінні міграційної служби", перекладали українські паспорти та інші документи місцевих жителів російською мовою для подальшого отримання ними паспортів РФ. За це їм загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна", — йдеться у повідомленні.
Захищаючи Україну загинув військовий з Херсонщини Юрій Стецюк
29 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання в Донецькій області загинув військовий з села Хрещенівка Херсонської області Юрій Стецюк, повідомляється на сторінці у Facebook Нововоронцовської СВА.
"Пітьма опустилася на наші землі. Армія РФ не шкодує снарядів і ракет. Страшною ціною дається Україні її свобода. Важливо не забувати про це ні на мить. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Юрія Стецюка — героя нашої громади, який поклав своє життя за можливість жити всім нам", — йдеться на сторінці громади.
Рідні загиблого українського воїна Олександра Юрова створили петицію про присвоєння звання "Герой України" посмертно
Рідні загиблого військовослужбовця Збройних Сил України Олександра Юрова з позивним "Музикант" створили петицію про присвоєння йому посмертного звання "Герой України".
Про це Суспільному повідомила наречена загиблого Анастасія Глушко. Петиція опублікована на офіційному сайті Офісу президента України 20 листопада 2023 року.
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
У небі над Херсонщиною знищили три російські безпілотники
У небі над Херсонщиною українські захисники вночі збили три російські безпілотники типу "Shahed-136/131, йдеться на сторінці у Facebook повітряного командування "Південь".
Херсонська область - повітряна тривога!
Внаслідок нічної атаки РФ по Херсону, поранена людина. Також вчергове пошкоджений медзаклад та будинки
Вночі військові РФ кілька разів обстріляли Херсон. Поранена людина. Внаслідок атаки загорілась автівка, ще три — побиті уламками. Також пошкоджений медзаклад і будинки, повідомив в Telegram керівник МВА Роман Мрочко.
Армія РФ 101 раз обстріляла Херсонщину
Російські війська упродовж доби 101 раз обстріляли Херсонщину. Поцілили у медичну установу у Херсоні, ще в одну — у Бериславському районі. Троє людей загинули, семеро поранених, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.