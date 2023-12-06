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Атака "шахедів": на Житомирщині спрацювали сили ППО
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Атака "шахедів": на Житомирщині спрацювали сили ППО

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дрони, БпЛА, шахед, шахід
Армія РФ атакувала Житомирщину "шахедами". "Шахеди". Фото: Суспільне

Вночі шостого грудня сили протиповітряної оборони знищили 41 "шахед", якими армія РФ атакувала Україну. Збиття "шахедів" зафіксували і над Житомирщиною.

Про це повідомив у Telegram голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"Вночі під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони збили над територією області дрон-камікадзе. Внаслідок падіння уламків руйнувань та постраждалих не зафіксовано", — йдеться у повідомленні.

На Житомирщині повітряну тривогу оголосили 5 грудня о 23:37. У своєму Telegram Повітряні сили повідомили, що в Житомирській області існує загроза застосування ударних безпілотників армії РФ.

Повітряна тривога в регіоні тривала майже дві години — відбій пролунав о пів на другу ночі.

Раніше Суспільне повідомляло, що вночі 6 грудня Хмельниччину вкотре атакували російські "шахеди". Під час повітряної тривоги жителі Хмельницького району могли чути вибухи — працювали сили ППО.

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