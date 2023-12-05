Дніпрянка Віолетта Ликова стала переможницею чемпіонату Європи зі стрільби з пневматичної зброї серед спортсменів з порушенням слуху.

Про це йдеться в повідомленні департаменту молоді й спорту міськради Дніпра.

За повідомленням, спортсменка виборола дві золоті медалі у вправі ГП-6 та ГП-мікст, а також встановила два рекорди Європи.

Окрім того, дніпрянка Валерія Малошик стала срібною призеркою у вправі ГП-мікст.

Чемпіонат Європи зі стрільби пневматичної зброї серед спортсменів з порушенням слуху відбувався з 26 листопада по 2 грудня 2023 року в місті Пойнг (Німеччина).

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