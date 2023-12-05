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Бійці Сил спеціальних операцій знищили в Донецьку склад боєприпасів і РСЗВ "Град" окупантів
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Бійці Сил спеціальних операцій знищили в Донецьку склад боєприпасів і РСЗВ "Град" окупантів

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Бійці Сил спеціальних операцій знищили в Донецьку склад боєприпасів і РСЗВ &quot;Град&quot; окупантів
73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого

Оператори дронів 73-го морського центру ССО під час розвідки над окупованим Донецьком виявили та знищили склад з боєприпасами та реактивну систему залпового вогню "Град" російських окупантів.

Про це повідомили на офіційному каналі Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

"Екіпаж спецпризначенців за допомогою ударного БпАК завдав по цілях вогневого ураження. Внаслідок удару склад БК та "Град" знищені вщент", — йдеться у повідомленні.

У ССО не уточнили, коли у Донецьку влаштували "бавовну".

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