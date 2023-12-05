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На Запорізькому напрямку ЗСУ відбили атаки армії РФ поблизу Вербового
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На Запорізькому напрямку ЗСУ відбили атаки армії РФ поблизу Вербового

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Українські військові відбили атаки армії РФ поблизу Вербового на Запорізькому напрямку
ЗСУ. Фото ілюстративне. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

На Запорізькому напрямку українські військові відбили усі атаки російської армії західніше села Вербове.

Про це сьогодні, 5 грудня, повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Запорізькому напрямку, сили оборони відбили всі атаки противника, в районі західніше Вербове Запорізької області", — йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі зазначили, що військові РФ завдали авіаційного удару поблизу Новодарівки, а також здійснили артилерійські та мінометні обстріли по території Червоного, Білогір'я, Роботиного, П'ятихаток, Кам'янського.

Раніше Суспільне повідомляло, що Сили оборони відбили атаки російських військових південніше Роботиного.

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