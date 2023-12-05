За день 5 грудня військові РФ завдали по Сумщині 94 удари, обстрілів зазнали 7 громад області.
Про це повідомили у військовій адміністрації.
Які громади були під обстрілами
- Краснопільська громада: мінометний обстріл (2 вибухи), обстріл з гелікоптерів некерованими авіаційними ракетами (4 вибухи) та гранатометний обстріл (3 вибухи).
- ️Великописарівська громада: здійснено мінометний обстріл (40 вибухів).
- Середино-Будська громада: військові РФ скинули на громаду 4 міни.
- Есманьська громада: зафіксовано мінометний обстріл (9 вибухів).
- Білопільська громада: здійснено обстріли з мінометів (16 вибухів) та гранатометів (11 вибухів).
- Юнаківська громада: був мінометний обстріл (5 вибухів).
- ️Свеська громада: обстріл зі стрілецької зброї (10 черг).
Читайте Суспільне у Telegram
Долучайтесь до нашої спільноти у Viber
Підписуйтеся на наш Instagram