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"Миколай про тебе не забуде": у Тернополі роздавали подарунки дітям
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"Миколай про тебе не забуде": у Тернополі роздавали подарунки дітям

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У Тернополі провели акцію "Миколай про тебе не забуде"
Акція "Миколай про тебе не забуде". Фото: Тетяна Лещишин

У Тернополі відбулася акція "Миколай про тебе не забуде". Учасники акції роздали понад тисячу подарунків дітям-сиротам та дітям із малозабезпечених сімей.

Про це Суспільному розповіла одна з координаторів акції Тетяна Лещишин.

"Усі подарунки веземо до дітей. За вечір у нас є 54 маршрути, у нас є стільки ж груп, які складаються із водія та трьох волонтерів", — каже Тетяна Лещишин.

Подарунки дітям
Подарунки передають дітям. Фото: Тетяна Лещишин

Тетяна Лещишин розповіла, подарунки роздавали дітям приблизно 150 волонтерів.

"У нас є умова, подарунок ми передаємо лише в руки діткам, не залишаємо сусідам, дідусям, бабусям, лише дітям. Після того волонтер повертається і повідомляє, що подарунок передано".

У Тернополі роздавали подарунки дітям
Акція "Миколай про тебе не забуде". Фото: Тетяна Лещишин

Нагадаємо, напередодні Дня святого Миколая, учасники акції "Миколай про тебе не забуде" пакували подарунки, а в суботу, 2 грудня, продавали пряники біля церков міста.

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