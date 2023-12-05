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У Тернополі готують танцювальне дійство на тему української історії
КУЛЬТУРАРегіони

У Тернополі готують танцювальне дійство на тему української історії

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Вихованці студії TNG dance company у ролі Ангелів
Вихованці студії TNG dance company. Фото: Lighthouse

Модернбалет "Необорна пташка" з елементами 3D-шоу покажуть вихованці танцювальної студії "TNG Dance Company". Такий хореографічний перформанс у Тернополі відбудеться вперше.

Про це в ефірі Українського радіо Тернопіль розповів режисер і балетмейстер дійства Костянтин Богомаз.

В основі балету ідея незламності України, її еволюція за тисячі років — від Трипільської культури до наших днів.

Вихованці студії
Вихованці студії TNG dance company у ролі Зомбі. Фото: Lighthouse

Головні герої балету — Праматір, яка уособлює всю Україну, і її доньки — Трипілля, Сарматія, Скитія, Русь, Гетьманщина і сучасна Україна. Є ще одна героїня — Московія, яка викрадає юну дівчину, незалежну Україну. Перед лицем смертельної небезпеки Праматір звертається до всіх поколінь предків за допомогою.

Юлія Біяк
Юлія Біяк у ролі Праматері. Фото: Lighthouse

"Таким чином я хочу показати, чому ми зараз боремося від малого до великого, чому ми не склали руки? Це зв’язок поколінь і боротьба у наших генах", — розповідає Костянтин Богомаз.

Ліза Бицко
Ліза Бицко, виконавиця ролі Необорної Пташки. Фото: Lighthouse

Виконавці ролей у балеті — вихованці танцювальної студії "TNG Dance Company", якою керує Любов Борисяк.

"Колективів такого рівня в Тернополі одиниці і мене здивувало, що це дитячий колектив, який захотів взятися за таку складну роботу, оскільки це одноактний балет, це не один номер, а десятки номерів, які об’єднуються певною ідеєю, драматургією, сюжетом. Під час роботи я був вражений професійністю юних танцівників, адже там є зовсім маленькі дітки", — каже балетмейстер.

Юлія Мацикур
Юлія Мацикур у ролі Злодійки. Фото: Lighthouse

Балет з використанням віртуальної реальності Костянтин вперше побачив за кордоном, де працював артистом балету.

"В Україні ми одні з небагатьох, які починають працювати з віртуальною реальністю прямо на сцені. Складність полягає в тому, що артист не бачить проєкції, яка у нього за спиною. Але дітям це подобається, хоча враження, що вони потрапляють в інший світ", — каже Костянтин Богомаз.

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