Російська армія оприлюднила інформацію про формування добровольчих батальйонів українських полонених, які готові воювати на боці Росії. Є сумніви вважати, що залучення до військових дій українських полонених – добровільне, оскільки є підтверджені випадки катувань у російських таборах. А примус полонених до війни на стороні ворожої армії – заборонений Женевською конвенцією.
У відео Суспільне розбиралось, для чого Росія використовує образ українського військового який перейшов на її бік, чи можна довести факти примусу і яку відповідальність Росія може понести за це.
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