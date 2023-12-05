НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне Новини
"Несеться", "Ремовська Інтервʼю", репортажі про війну, розслідування, новини
Військовополонених українців залучають до війни на боці Росії: чи законно це. СУСПІЛЬНЕ | ПОЯСНЮЄМО
ВІДЕОНОВИНИРОСІЯПолонВторгнення Росії в УкраїнуВідеоВійна

Військовополонених українців залучають до війни на боці Росії: чи законно це. СУСПІЛЬНЕ | ПОЯСНЮЄМО

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Російська армія оприлюднила інформацію про формування добровольчих батальйонів українських полонених, які готові воювати на боці Росії. Є сумніви вважати, що залучення до військових дій українських полонених – добровільне, оскільки є підтверджені випадки катувань у російських таборах. А примус полонених до війни на стороні ворожої армії – заборонений Женевською конвенцією.

У відео Суспільне розбиралось, для чого Росія використовує образ українського військового який перейшов на її бік, чи можна довести факти примусу і яку відповідальність Росія може понести за це.

Топ дня
армія рф
44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Сенат заблокував допомогу Україні та угода із США про спільне виробництво зброї — головні новини ранку 7 грудня
США виділили пакет допомоги на $175 млн, Британія та Норвегія створять коаліцію щодо України. 652 день війни. Онлайн
США виділили пакет допомоги на $175 млн, Британія та Норвегія створять коаліцію щодо України. 652 день війни. Онлайн Оновлюється
Прапор США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою

Вибір редакції
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Поранений військовий у стабілізаційному пункті
Нічна медична варта. Репортаж зі стабілізаційних пунктів на лінії фронту
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
"Росія не шукає політичного рішення. Росія прагне війни" — президент Латвії про переговори з РФ та Україну в НАТО Ексклюзивно
Відео з концерту російської пропагандистки Юлії Чічєріної
"Агент Чічєріна" і "Кльон": як журналісти Суспільного знайшли офіцера РФ, відповідального за воєнний злочин у Ягідному
Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес
"Від гарної бійки ми ніколи не відмовляємося" — командир К-2 Верес про фронт, дрони та запас міцності людей у війську
Дізнайтесь більше
Історія військового з Колумбії, Андреаса який захищає Україну
Приїхав із фронту, щоб одружитися. Історія військового з Колумбії, який захищає Україну. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
Крейг Леслі
Волонтер зі США понад пів року допомагає на Львівському залізничному вокзалі. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
Сироварня на Дніпропетровщині стала реабілітаційним центром для тварин
Як сироварня на Дніпропетровщині стала реабілітаційним центром для тварин. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
"Скіфське золото": які експонати доправили в Україну з Нідерландів
"Скіфське золото": які експонати доправили в Україну з Нідерландів. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
На початок