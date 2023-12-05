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На Тернопільщині без електроенергії залишилися 32 населені пункти
ЕлектроенергіяРегіони

На Тернопільщині без електроенергії залишилися 32 населені пункти

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Вимкнення електроенергії
Розетка. Суспільне Тернопіль

На Тернопільщині через аварійне відключення без електроенергії залишилися 32 населені пункти.

Про це повідомили на сторінці Тернопільської ОВА.

"За інформацією ВАТ "Тернопільобленерго" на високовольтній лінії виникло аварійне відключення, як наслідок без електропостачання залишились 32 населених пункти Тернопільського району та частина населених пунктів Хмельницької області. Енергетики працюють над відновленням електропостачання", — йдеться у повідомленні.

Станом на 22:00 годину електропостачання відновлено повністю.

Нагадаємо, ВАТ "Тернопільобленерго" розробило графік погодинного відключення електричної енергії в Тернопільській області на період з 4 по 10 грудня 2023 року.

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