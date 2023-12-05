У Києві відкрили виставку, яку присвятили волонтерам

У Києві до Міжнародного дня волонтерства на Пішохідно-велосипедному мосту відкрили фотовиставку. Її присвятили волонтерам та їхній діяльності.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначається, що на світлинах зображені найактивніші представники волонтерського руху. Це люди, які з перших днів повномасштабного вторгнення і до сьогодні допомагають українським бійцям, вимушеним переселенцям і постраждалим від війни.

На Пішохідно-велосипедному мосту відкрили виставку, присвячену волонтерам. Фото: КМДА

"Волонтерський рух сьогодні об'єднав мільйони українців. Волонтерство — це найвпізнаваніший бренд України. Це віддзеркалення і втілення нашого українського національного духу",— каже директор Департаменту суспільних комунікацій КМДА Роман Лелюк.

На Пішохідно-велосипедному мосту відкрили виставку, присвячену волонтерам. Фото: КМДА

За його словами, ця виставка про людей — сильних духом, чуйних, безстрашних і хоробрих серцем. Експозиція нараховує 100 фотографій волонтерів і волонтерських організацій. Їх протягом місяця можна побачити на Пішохідно-велосипедному мосту.

"Проте немає такого мосту у світі, який би вмістив усі фотографії, щоб зобразити всю допомогу, яку здійснюють сьогодні наші волонтери",— підсумував Лелюк.