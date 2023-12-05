До професійного свята: у Черкасах відзначили волонтерів

У Черкасах відзначили волонтерів з обласного центру та з області. Керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець провів святковий захід у закритому форматі.
Присутні отримали подяки та подарунки. Також Відзнаку Головнокомандувача Валерія Залужного «За сприяння війську» до Дня волонтера отримала волонтерка Яна Щербатюк, розповіли в пресслужбі 118-бригади.
Колаж Суспільне / фото 118 бригада ТрО
"Наші волонтери щодня роблять неможливе можливим. Стійкі, самовіддані, незламні та нестримні. Різного віку, різних професій, але об’єднані єдиною метою: допомагати всім, хто цього потребує. На Черкащині ми маємо справді потужний волонтерський рух", — зауважив керівник ОВА Ігор Табурець.
Фото: Черкаська ОВА
Фото: Черкаська ОВА
Фото: Черкаська ОВА
Фото: Черкаська ОВА
Фото: Черкаська ОВА
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