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До професійного свята: у Черкасах відзначили волонтерів
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До професійного свята: у Черкасах відзначили волонтерів

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волонтери черкаси, скоро буде Паска, Єгор
Нагородження волонтерів в Черкаській ОВА до професійного свята, волонтер Єгор. Фото: Черкаська ОВА

У Черкасах відзначили волонтерів з обласного центру та з області. Керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець провів святковий захід у закритому форматі.

Присутні отримали подяки та подарунки. Також Відзнаку Головнокомандувача Валерія Залужного «За сприяння війську» до Дня волонтера отримала волонтерка Яна Щербатюк, розповіли в пресслужбі 118-бригади.

волонтерів нагородили у Черкасах
Колаж Суспільне / фото 118 бригада ТрО

"Наші волонтери щодня роблять неможливе можливим. Стійкі, самовіддані, незламні та нестримні. Різного віку, різних професій, але об’єднані єдиною метою: допомагати всім, хто цього потребує. На Черкащині ми маємо справді потужний волонтерський рух", — зауважив керівник ОВА Ігор Табурець.

волонтерів нагородили в ОВА
Фото: Черкаська ОВА

волонтерів нагородили в Черкаській ОВА
Фото: Черкаська ОВА

волонтерів нагородили
Фото: Черкаська ОВА

волонтерів нагородили в Черкасах
Фото: Черкаська ОВА

волонтерів нагородили в ЧОВА
Фото: Черкаська ОВА

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