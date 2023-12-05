На Тернопільщині до Дня святого Миколая пенсіонерам роздавали подарунки

На Тернопільщині роздали 40 подарунків пенсіонерам з обласного геріатричного пансіонату до Дня святого Миколая. За шість місяців богослужінь у пансіонаті вперше організували свято для пенсіонерів.

Про це Суспільному розповів отець Тарас Дідик.

"Подарунки зібрали нашим жителям пансіонату, а саме: рукавиці, теплі шкарпетки, солодощі, цукерки, мандарини", — каже священник ПЦУ Тарас Дідик.

Подарунки для пенсіонерів. Фото: Суспільне Тернопіль

Отець Тарас щочетверга проводить служби в обласному геріатричному пансіонаті. На них збирається понад 30 людей. По завершенню молебню отець роздав подарунки.

Служба в геріатричному пансіонаті. Фото: Суспільне Тернопіль

Свій подарунок отримала Надія Коломієць. Тут жінка проживає від початку повномасштабного вторгнення. Вона родом зі Слов’янська.

"Шкарпетки подарували і рукавички. Зараз зима, холодно. Ми ніде не можемо поїхати, сюди зараз не ходять автобуси, щоб ми собі щось на зиму придбали, тому це дуже хороші подарунки для нас".

Надія Коломієць. Фото: Суспільне Тернопіль

75-річна Ольга Лотоцька відвідує літургію щочетверга. У пансіонаті проживає протягом 4 місяців.

"Ходить Миколай від хати до хати, повний мішок хоче роздавати. Так само у нас сьогодні вийшло. Ми дуже вдячні Богу, священнику".

Ольга Лотоцька. Фото: Суспільне Тернопіль

Тарас Дідик розповів, подарунки для пенсіонерів підготував разом із благодійниками.

"Для того, щоб люди згадали це дитинство, доброту батьківську та доброту Божу. Бувають люди передають одяг. Є випадки, що із Львівщини люди бачили, що тут іде молитва і передали гуманітарну допомогу. Кожна, будь-яка маленька річ, це завжди приємно бачити людям, що про них не забувають".