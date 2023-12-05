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На Тернопільщині до Дня святого Миколая пенсіонерам роздавали подарунки
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На Тернопільщині до Дня святого Миколая пенсіонерам роздавали подарунки

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На Тернопільщині роздали 40 подарунків пенсіонерам з обласного геріатричного пансіонату до Дня святого Миколая. За шість місяців богослужінь у пансіонаті вперше організували свято для пенсіонерів.

Про це Суспільному розповів отець Тарас Дідик.

"Подарунки зібрали нашим жителям пансіонату, а саме: рукавиці, теплі шкарпетки, солодощі, цукерки, мандарини", — каже священник ПЦУ Тарас Дідик.

Подарунки
Подарунки для пенсіонерів. Фото: Суспільне Тернопіль

Отець Тарас щочетверга проводить служби в обласному геріатричному пансіонаті. На них збирається понад 30 людей. По завершенню молебню отець роздав подарунки.

служба в пансіонаті
Служба в геріатричному пансіонаті. Фото: Суспільне Тернопіль

Свій подарунок отримала Надія Коломієць. Тут жінка проживає від початку повномасштабного вторгнення. Вона родом зі Слов’янська.

"Шкарпетки подарували і рукавички. Зараз зима, холодно. Ми ніде не можемо поїхати, сюди зараз не ходять автобуси, щоб ми собі щось на зиму придбали, тому це дуже хороші подарунки для нас".

жителька пансіонату
Надія Коломієць. Фото: Суспільне Тернопіль

75-річна Ольга Лотоцька відвідує літургію щочетверга. У пансіонаті проживає протягом 4 місяців.

"Ходить Миколай від хати до хати, повний мішок хоче роздавати. Так само у нас сьогодні вийшло. Ми дуже вдячні Богу, священнику".

мешканка пансіонату
Ольга Лотоцька. Фото: Суспільне Тернопіль

Тарас Дідик розповів, подарунки для пенсіонерів підготував разом із благодійниками.

"Для того, щоб люди згадали це дитинство, доброту батьківську та доброту Божу. Бувають люди передають одяг. Є випадки, що із Львівщини люди бачили, що тут іде молитва і передали гуманітарну допомогу. Кожна, будь-яка маленька річ, це завжди приємно бачити людям, що про них не забувають".

учасники заходу
Мешканці пансіонату. Фото: Суспільне Тернопіль

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