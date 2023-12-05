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На Київщині суд повернув земельну ділянку вартістю 120 млн грн у власність громади
ПРОКУРАТУРАСудРегіони

На Київщині суд повернув земельну ділянку вартістю 120 млн грн у власність громади

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Броварська окружна прокуратура через суд домоглася скасування державної реєстрації права постійного користування земельною ділянкою жителем Київщини у селі Мокрець. Її площа — 25 га.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

Зазначається, що земельна ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення. Житель Київщини отримав право постійно користуватися земельними угіддями для ведення фермерського господарства в межах Мокрецької сільської ради.

У прокуратурі зауважили, що у 2017 році господарство припинило свою діяльність і це стало підставою для припинення права постійного користування землею чоловіком.

"Після цього ділянка із земель державної власності перейшла до комунальної. Однак, при здійсненні державної реєстрації права комунальної власності, на землю також було зареєстровано право постійного користування за громадянином попри відсутність на це правових підстав",— йдеться у повідомленні.

Наразі суд скасував державну реєстрацію права користування жителем Київщини цією земельною ділянкою, поінформували в прокуратурі.

Що відомо про повернення земельних ділянок у власність громади Києва

Міська прокуратура звернулась до суду з позовом про визнання незаконним рішення Київради. На його підставі товариство орендувало земельну ділянку вартістю 24 млн гривень без проведення земельних торгів.

Також прокурори відстояли в суді право киян на земельну ділянку прибережної смуги річки Дніпро, що розташовується у Гідропарку на пляжі "Золотий" на острові Венеціанський.

Господарський суд Києва розірвав договір оренди та зобов'язав товариство повернути місту земельну ділянку на Оболоні площею понад пів гектара.

До столичної громади повернулася і земельна ділянка у Дарницькому районі вартістю понад 208 млн гривень. Одна з приватних фірм отримала землю в оренду площею понад 4 га на вул. Ревуцького. Планували побудувати багаторівневий паркінг, але використовували ділянку як платну автостоянку.

Прокуратура повернула громаді Києва землі ландшафтного заказника "Совська балка". Вартість земельної ділянки становить понад 390 млн грн.

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