Юрій Приварський, якого призначили керівником Рівнегазу з переходом підприємства під управління держави, звільнився. На посаді він пробув трохи більше тижня.

Інформацію Суспільному офіційно підтвердили у пресслужбі Рівнегазу.

Інформація щодо звільнення Приварського 5 грудня поширювалась неофіційно, зокрема, і в анонімному пабліку. Сам він цю інформацію не коментував.

6 грудня зранку в пресслужбі підприємства Суспільному, без уточнення обставин, відповіли, що Юрій Приварський "написав заяву на звільнення за згодою сторін". Виконувати обов'язки керівника буде технічний директор.

На посаді Приварський був із 27 листопада. Суспільне звернулось до нього за уточненням щодо причини звільнення, він зазначив, що цю тему не коментуватиме.

Хто такий Юрій Приварський

Після Революції Гідності Юрій Приварський був першим заступником голови ОДА і відповідав, зокрема, за напрямок ЖКГ. Звільнив його на той час очільник облдержадміністрації Олексій Муляренко у жовтні 2017-го. Журналістам в ОДА повідомляли, що Приварський буцімто порушив присягу держслужбовця і перевищив надані йому повноваження (йшлося про звільнення начальника одного з управлінь).

Однак Юрій Приварський оскаржив своє звільнення у суді і справу виграв. Його поновили у вересні 2019-го та постановили виплатити компенсацію. Посадовець, поновившись на посаді, одразу ж написав заяву на звільнення, яку новий голова ОДА підписав.

У березні 2020 він став керівником Рівнетеплоенерго. У серпні 2021 він з цієї посади звільнився.

Юрій Приварський отримав дві вищі освіти: в Українській Державній академії водного господарства (спеціальність "Облік і аудит") та Львівському національному університеті імені Івана Франка (спеціальність "правознавство").

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