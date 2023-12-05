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На понад 33 мільйони гривень надали допомоги з обласного бюджету Херсонщини — ОВА
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На понад 33 мільйони гривень надали допомоги з обласного бюджету Херсонщини — ОВА

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З обласного бюджету Херсонщини родинам загиблих захисників і захисниць, постраждалих від обстрілів та підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС, родинам цивільних вбитих російської армією, людям у складному становищі надали допомогу на 33,3 мільйона гривень.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Херсонської ОВА Ярослав Шанько.

Також, за його словами, 150 тисяч гривень виділили на подарунки до свят 53 дітям загиблих військових.

"Загалом нараховано державну допомогу понад 77 тисячам жителів Херсонщини. Загальна сума склала понад 1.9 мільярдів гривень. Майже 22300 жителів нашої області, потерпілих від підтоплення, отримали по 5 тисяч гривень державної допомоги", — повідомив Шанько.

Раніше під час засідання "Прозорість та підзвітність" Херсонська обласна військова адміністрація відзвітувала про використання бюджетних коштів. Зокрема, з питань цивільного захисту та оборонної роботи.

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