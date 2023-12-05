Сергій Луденський — волонтер, який з 24 лютого 2022 року рятує тварин з зони бойових дій. Суспільному він розповів, що після руйнування Каховської ГЕС 6 червня за перші два дні евакуювали 500 тварин, за тиждень — півтори тисячі. Після початку повномасштабної війни разом з колегами Сергій створив центр допомоги тваринам.

Він почав діяти на базі координаційного штабу волонтерів Дніпра, який був створений у перший день повномасштабного вторгнення.

"Зрозуміли, що це трохи хаотичний напрям. Ми не розуміли, хто займається цим питанням, і щобільше, проблема була в тому, що тварини не можуть сказати про свої потреби. З цього моменту ми почали допомагати саме переселенцям кормом. Після цього ми почали евакуйовувати тварин, пізніше вже зареєстрували офіційну громадську організацію і наразі продовжуємо евакуацію. Приблизно кожен тиждень ми виїжджаємо до ближче до лінії ведення бойових дій де евакуйовано тварин", — говорить волонтер.

Розказує: під час Херсонської "операції", після руйнування Каховської ГЕС, спільно з волонтерами з інших міст за перші два дні врятували 500 тварин. Зараз евакуюють домашніх улюбленців з Херсонської, Харківської, Запорізької та Донецької областей, каже він.

"Здебільшого зараз їздимо у Донецьку область. На Запорізькому напрямку — найчастіше Оріхів, Гуляйполе. Складність полягає, в першу чергу, у відсутності зв'язку, тому що нам доводиться відшукувати тварин, об'їжджаючи місцевість. Причому, треба тут координуватися з військовими, бо ситуація дуже динамічна", — сказав волонтер.

Поповнення годівнички кормом. Фото: Сергій Луденський

Окрім того, волонтери возять провізію місцевим мешканцям, а також речі для військових. Також почали робити щеплення тваринам прямо в зоні війни.

"Ми встановлюємо годівнички — це такі станції робимо з труб для того, щоб вони автоматично наповнювались, і безхатні, покинуті тварини могли підгодовуватись, передаємо ліки. Також почали вакцинувати тварин саме на виїзді. У наступному році плануємо робити виїзні стерилізації, забираємо тварин в Дніпро і в інші міста України", — розповів він.

На визді. Фото: Сергій Луденський

Волонтер каже: працювати в такому режимі непросто, йде вигоряння.

"Усі, скажімо так, втрачають сили в якийсь час, тому якось там підтримуємо один одного, рідні підтримують, близькі. Так і вивозимо. Я думаю, це покликання таке внутрішнє. Ніколи не вагаєшся: чи треба, чи не треба. Українці, як кажуть, — нація нескорених, і я думаю, що ми так і мотивуємось один від одного: хтось подивився, що ти ще не здаєшся, ти ще тримаєшся. І так само мотивуєшся від цієї людини", — розповів Сергій.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро