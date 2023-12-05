Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Києві викрили мережу оптово-роздрібної торгівлі фальсифікованими підакцизними товарами. Загальна вартість вилучених тютюнових виробів становить майже 2 мільйони гривень.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Зазначається, що підроблені електронні сигарети, рідини для паління та тютюн для кальяну продавали за готівку у торгових точках у Києві. А також реалізовували через інтернет-магазини з доставкою до поштових відділень.

Фото: БЕБ

"Детективи БЕБ провели 8 обшуків у точках збуту контрафакту та на складах зберігання. Виявлено та вилучено понад 3 тис. пачок тютюну для кальяну, 1500 тис. електронних сигарет, рідину для паління, ноутбуки, чорнову документацію та готівку",— йдеться у повідомленні.

Фото: БЕБ

Правоохоронці поінформували, що наразі проводяться слідчі дії, детективи розшукують усіх причетних до діяльності незаконної мережі, передусім її організаторів. Також встановлюється походження фальсифікованих товарів.

За ч.2 ст.204, ч.3 ст.199 Кримінального кодексу України підозрюваним загрожує до до дванадцяти років ув'язнення з конфіскацією майна, підсумували у БЕБ.

Що відомо про виявлення нелегальної підакцизної продукції на Київщині

У Василькові вилучили 12 тисяч літрів підробленого алкоголю та 6,4 тисячі цигарок без акцизу. Фальсифікат виготовляли в приватному будинку, розливали у пластмасову тару і продавали великими партіями перевіреним клієнтам.

Правоохоронці Київщини ліквідували схему незаконного виробництва і продажу фальсифікованого алкоголю на суму майже 9 млн грн. Склади зберігання знаходилися у Київській та Чернігівській областях.

У Київській області вилучили контрафактний тютюн та алкоголь на понад 12 млн грн. Продукцію чоловіки завозили з Чернівецької до Київської області, де продавали її через мережу магазинів. Також викрили чергову схему реалізації нелегальних електронних цигарок та рідин для їх заправки. Контрафакт зберігався у Фастові та Білій Церкві.

Жителі Обухівського замовляли тютюнові вироби в інтернеті та збували її через мережу пунктів роздрібної торгівлі. Під час обшуків з незаконного обігу вилучили понад 45 тис. пачок тютюнових виробів.

Київські митники в очищувачі повітря виявили схованку з сигаретами, які українець намагався переслати у міжнародному експрес-відправленні.