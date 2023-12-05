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У Львові запрацював контакт-центр для людей, які опинилися у складних життєвих обставинах
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У Львові запрацював контакт-центр для людей, які опинилися у складних життєвих обставинах

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У Львові запрацював контакт-центр для людей, які опинилися у складних життєвих обставинах
Фото: Центр соціальних послуг "Джерело"

У Львові запрацював контакт-центр для людей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Звертатися до нього можуть жителі Львівської громади, які потребують допомоги або люди, хто має інформацію про тих, кому потрібна допомога.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради 5 грудня.

До контакт-центру можуть звертатися літні люди, дорослі, які мають інформацію про дітей з груп ризику або ж про батьків, які не справляються з своїми обов'язками. Також можна звертатися з питань домашнього насильства.

Соціальні фахівці нададуть кризову допомогу або поінформують про інші можливості отримання послуг у громаді.

"Ось нещодавно нам повідомили, що у хостелі зупинилася жінка з чотирма дітьми – вони кілька днів нічого не їли та не мали грошей, щоб повернутися додому, або зателефонував 93-річний дідусь, якому потрібна послуга догляду вдома. Наші фахівці відразу допомогли і сім'ї, і чоловіку. Тож якщо ви чи ваші близькі опинилися у скруті, менеджери нашого контакт-центру розкажуть, які послуги ви можете отримати в "Джерелі" чи скерують до інших потрібних установ. Рішення будемо шукати у кожному індивідуальному випадку", — зазначає директорка центру соціальних послуг "Джерело" Зореслава Люльчак.

Контакт-центр для людей у складних життєвих обставинах розташований у Львові на просп. Червоної Калини, 66 (у будівлі Сихівської районної адміністрації).

Відвідувачі можуть отримати допомогу за телефонами: 0974002288, 0322362288 (система гарантує анонімність для кожного звернення), чи прийти особисто. Звертатися до контакт-центру можна упродовж робочого дня, з 08:00 до 17:00 год.

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