Президент Володимир Зеленський вручив перші сертифікати на отримання квартир захисникам, яким надано звання Героя України, та членам сімей загиблих бійців.

Церемонія відбулася в Маріїнському палаці в Києві, повідомили в ОП.

За ініціативою глави держави, усім воїнам рядового й офіцерського складу, які з початку повномасштабної війни отримали звання Героя України, і членам родин тих, хто ушанований цього звання посмертно, буде надано житло.

Зеленський зазначив, що сьогодні розпочато реалізацію ініціативи, яка заснована на принципі "Україна захищає тих, хто захищає Україну".

Президент розповів, що з 24 лютого 2022 року звання Героя України було присвоєно 360 військовослужбовцям, 210 із них нагороджені посмертно.

"Я переконаний, що державна політика в цьому питанні — не лише про достатнє забезпечення, а й передусім про гідне ставлення. Не лише про матеріальні, а й насамперед про людські цінності. Бо гріш ціна життю держави, що не захищає тих, хто захищає її ціною життя", — наголосив політик, підкресливши, що Україна має дбати про всіх, хто її боронить, і забезпечити всі їхні потреби.

Зеленський додав: "Держава подбає про кожного з них — і тих, хто з нами, і про родини всіх тих, хто віддав своє життя за країну. Це те найменше, що ми можемо зробити для всіх, хто героїчно захищав і захищає Батьківщину".

5 грудня президент вручив перші сертифікати на квартири. Їх отримали 12 Героїв України та дев'ять родин полеглих кавалерів ордена "Золота Зірка".

Ініціатива розповсюджується на всіх Героїв України, удостоєних відповідного звання з початку повномасштабної війни. Відповідно, сертифікати на отримання квартир вручатимуть і надалі, додали в ОП.