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Рідні понад рік сподівалися, що боєць у полоні. На Франківщині поховають військового Івана Михайлика
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Рідні понад рік сподівалися, що боєць у полоні. На Франківщині поховають військового Івана Михайлика

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Рідні понад рік сподівалися, що боєць у полоні. На Франківщині поховають військового Івана Михайлика
Фото: з facebook Івана Михайлика

На Івано-Франківщині поховають військовослужбовця Івана Михайлика, який загинув на Донеччині 25 жовтня 2022 року. Понад рік він вважався зниклим безвісти, а рідні сподівалися, що боєць у полоні.

Про це інформують на Facebook-сторінці Рогатинської громади.

Як ідеться у дописі, Іван Михайлик народився 7 липня 1972 року в селі Конюшки. Закінчив місцеву середню школу та Бурштинський енергетичний технікум. З 1990 до 1992 року чоловік проходив строкову військову службу. Спершу — в сухопутних військах у Білій Церкві, а згодом — у Німеччині. Під час служби йому присвоїли звання старшини.

Останніх 12 років перед повномасштабним вторгненням Іван Михайлик працював за кордоном. На захист країни чоловік став 18 червня 2022 року. Він виконував бойові завдання у складі 1 батальйону 36 окремої бригади морської піхоти.

Іван Михайлик прийняв свій останній бій 25 жовтня 2022 року поблизу села Опитне на Донеччині. Воїн загинув внаслідок вогнепального уламкового поранення. Днями надійшло підтвердження, що воїна ідентифікували за допомогою ДНК.

У нього залишилися дружина Богдана та донька Анна.

Прощання з Іваном Михайликом відбудеться 6 грудня 2023 року. Скорботний кортеж прибуде в Рогатин о 14:00, а звідти — у село Конюшки.

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