На Закарпатті підозрюваним у наркоторгівлі обрали запобіжні заходи

Трьом жителям Закарпатської області, яких підозрюють у торгівлі психотропами, суди обрали запобіжні заходи.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Закарпатської обласної прокуратури.

За інформацією відомства, раніше судимого мешканця села Ключарки суд взяв під варту з можливістю внести понад 214 тисяч гривень застави. Чоловіка підозрюють у торгівлі психотропами на робочому місці – на одному з підприємств у місті Чоп.

Також суд обрав запобіжні заходи ще двом підозрюваним у торгівлі метамфетаміном — 44-річному жителю селища Великий Березний і 35-річному жителю села Мирча.

"За рішенням слідчого судді до них також застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внести заставу. Її розмір становить 201 тис. грн та 161 тис. грн відповідно", — йдеться у повідомленні.

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