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Безпека водіїв та пасажирів. Як Укртрансбезпека перевіряє пасажирський транспорт у Миколаєві
АВТОДорогиРегіони

Безпека водіїв та пасажирів. Як Укртрансбезпека перевіряє пасажирський транспорт у Миколаєві

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Працівники Укртрансбезпеки п'ятого грудня перевірили пасажирський транспорт у Миколаєві. Оглядали документи, аптечки, вогнегасники та гуму на колесах транспортних засобів в рамках акції "Перевізник: Зима 2023", мета якої — підвищення безпеки водіїв та пасажирів.

Про це повідомили кореспондентам Суспільного старші інспектори Укртрансбезпеки.

Працівники Укртрансбезпеки перевірили транспорт водія Олександра. Пересвідчившись, що необхідні документи у водія є, оглянули аптечку та вогнегасник. Водій каже, що з розумінням ставиться до перевірок, хоча в автівці, на якій працює, знайшли порушення.

"Є начальник. Зараз приїде і буду казати, що є те то, те то й те то. Я думаю, що нас на перший раз попередять. Автівки не наші. Ми тут найняті водії", — каже Олександр.

"Ми виявили наступні порушення: ми побачили, що необхідно замінити прострочені медикаменти в аптечці, а також засоби пожежогасіння. Наклейка хоча й була на вогнегаснику про обслуговування, але індикатори нам показують те, що він пустий. Відповідно в аварійній ситуації водій може просто ним не скористатись", — розповідає старший інспектор Олег Васьків.

Олег Васьків.
Олег Васьків. Фото: Назарій Рубаняк.

У рамках перевірки оглядають і гуму на колесах транспорту.

"Перевірку залишкової висоти протектора пневматичної гуми перевіряємо сертифікованим пристроєм. Тобто згідно з пунктом 31 1.4.5. Постанови Кабінету Міністрів від 13.06. у транспортному засобі типу автобус висота має бути не менше двох міліметрів", — каже старший інспектор Андрій Процький.

Андрій Процький перевіряє висоту гуми колеса автівки.
Андрій Процький перевіряє висоту гуми колеса автівки. Фото: Назарій Рубаняк.

"На даному ж транспортному засобі, як ви могли спостерігати, було зафіксовано порушення. Там висота була менше ніж два міліметри. 1,92, якщо бути точним", — говорить Олег Васьків.

Аналогічне порушення знаходять ще в одному пасажирському транспорті, процедура та ж сама. Про нього перевізника попереджають, складаючи спеціальний акт.

"Якщо ми кажемо про документи – там у нас одна відповідальність. Близько 17 тисяч. Якщо ж перевізник не забезпечує умови в транспорті, і не виправляє дані недоліки – тоді можлива відповідальність – 680 гривень", — пояснює старший інспектор.

Далі їдуть на іншу локацію. Тут перевіряють ще одну автівку, порушень не знаходять.

"Все добре. Єдине – колеса передні скоро треба змінювати. Але ж норма ще допустима. Тому, думаю, протягом тижня змінимо колеса та й все", — каже водій Олег.

Водій Олег та старший інспектор.
Водій Олег та старший інспектор. Фото: Назарій Рубаняк.

У результаті рейду працівники Укртрансбезпеки перевірили 30 транспортних засобів і зафіксували п'ять порушень, розповів старший інспектор Олег Васьків.

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