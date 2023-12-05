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Уламок пробив всі засоби захисту. На Донеччині внаслідок обстрілу поранений енергетик ДТЕК
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Уламок пробив всі засоби захисту. На Донеччині внаслідок обстрілу поранений енергетик ДТЕК

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Уламок пробив всі засоби захисту. На Донеччині внаслідок обстрілу поранений енергетик ДТЕК
Фото: ДТЕК

На Донеччині енергетики ДТЕК Донецькі електромережі оглядали трансформаторну станцію біля лінії фронту і потрапили під обстріл російських окупантів. Внаслідок обстрілу поранення отримав один працівник компанії.

Про це повідомили в ДТЕК Донецькі електромережі.

"Одна з бригад оглядала трансформаторну станцію та потрапила під обстріл", — розповіли в компанії.

Як уточнили Суспільному Донбас у пресслужбі, це сталося у населеному пункті, наближеному до фронту.

"Компанія працює відповідно до спеціальної дозвільної процедури на виконання робіт, аби максимально убезпечити працівників. Місця виконання робіт, які того потребують, досліджуються саперами та військовими. І лише після їх дозволу енергетики виїжджають на місце робіт. Всі енергетики працюють в спеціальних касках та бронежилетах".

В бригаді були троє працівників, один з них попри засоби захисту отримав осколкове поранення, розповіли у пресслужбі.

"Наразі він отримав усе необхідне лікування та виплати, а компанія продовжує підтримувати його та його родину", — зазначили в компанії.

Компанії саме стався цей обстріл, не повідомляють з міркувань безпеки.

В компанії розказали, що бригади вже неодноразово потрапляли під обстріли і рятувалися завдяки засобам захисту та розумінню, як правильно діяти в такій ситуації. Крім того, для бригад, що працюють на небезпечних ділянках, є аптечки, наближені до військового зразка.

З 24 лютого 2022 і досьогодні, повідомили Суспільному, під час виконання відновлювальних робіт постраждали 8 енергетиків ДТЕК Донецькі електромережі. Усі — поранені. Загиблих немає.

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