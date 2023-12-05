У Сумах стартував Кубок директора інституту фізкультури СумДПУ з футзалу

5 грудня у Сумах розпочався Кубок директора інституту фізкультури СумДПУ з футзал. Участь у турнірі беруть команди з Миколаївки, Недригайлова, Охтирки та три команди з Сум.

У першому поєдинку команда футбольного центру "Барса" 2007 року народження з рахунком 3:0 перемогла команду ДЮСШ імені Массалітіна з Миколаївки. У другому зустрілись команди Охтирки та "Барси"-2008".

Фото: Суспільне Суми

У першому таймі футболісти у білих футболках – команда з Охтирки – у ворота сумчан забила три голи. На другу половину гри охтирчани виходили з перевагою в три м’ячі. Цю перевагу у другому таймі збільшили до п’яти. Два з п’яти голів команди у цьому матчі забив капітан ДЮСШ "Охтирка" Владислав Яромасов. Його опонент з "Барси" -2008 Євген Словісний під кінець гри забив гол престижу і фінальна сирена зафіксувала перемогу команди з Охтирки з рахунком 5:1.

Фото: Суспільне Суми

"Для мене це радість, емоції. Але головне виграти ще дві гри, а далі будемо дивитися, за призові місця битися. Мета у команди вийти в призові місця, тобто в трійку. Ну, звісно, хочеться перемоги", – сказав капітан команди ДЮСШ "Охтирка" Владислав Яромасов.

"Розігратися треба трохи. Тут зовсім інший футбол в порівнянні з "великим". Тут те, що ти багато бігаєш – то нічого. Головне - головою думати. Коли вже 5:0 – емоцій немає. Коли один забиваєш. Якби ми вигравали – тоді ладно, а так немає емоцій", – поділився капітан команди "Барса"-2008 Євген Словісний.

"Перш за все це можливість нашим випускникам дитячо-юнацьких спортивних шкіл разом зібратися, поспілкуватися, отримати задоволення від ігор. Ми повинні показати нашим студентам майбутнім, спортсменам що у них є можливість одночасно займатися спортом і навчатися", – сказала завідувачка кафедри інституту фізичної культури Діана Бермудес.

Фото: Суспільне Суми

Наразі команди зіграли дев’ять матчів. Спортсмени обласного ліцею-інтернату "Барса" святкували три перемоги. Другою стала команда футбольного центру "Барса" 2007 року народження (2 перемоги і нічия). Охтирчани з двома перемогами у трьох матчах йдуть третіми. На четвертому місці (перемога, нічия і поразка) розташувалась "Барса"-2008. По три поразки зазнали команди дитячо-юнацької спортшколи імені Масалітіна та ДЮСШ "Недригайлів".

"Кубок директора ІФК СумДПУ"

ФЦ "Барса-2007" 3:0 ДЮСШ ім. Масалітіна

Охтирська ДЮСШ 5:1 ФЦ "Барса-2008"

ДЮСШ "Недригайлів" 1:6 ОЛСП "Барса"

ДЮСШ ім. Масалітіна 2:4 ФЦ "Барса-2008"

Охтирська ДЮСШ 1:4 ОЛСП "Барса"

ФЦ "Барса-2007" 5:0 ДЮСШ "Недригайлів"

ОЛСП "Барса" 4:1 ДЮСШ ім. Масалітіна

ДЮСШ "Недригайлів" 2:4 Охтирська ДЮСШ

ФЦ "Барса-2008" 2:2 ФЦ "Барса-2007"

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