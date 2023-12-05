У Мукачеві визначили місця для торгівлі живими ялинками

Продаж живих ялинок на ринках Мукачева відбуватиметься з 5 грудня 2023 року по 6 січня 2024 року.
Про це повідомили на сторінці Мукачівської міської ради у Facebook.
За інформацією відомства, продаж відбуватиметься на шістьох ринках міста:
- вул. Зелена, 35 “Г”, м. Мукачево (ринок “Росвигово” ФОП Гафич К.Д.);
- вул. Масарика Томаша, 15, м. Мукачево (ринок ТОВ “ГІД”);
- вул. Габермана Самуїла, 1, м. Мукачево (ринок ТОВ “Ромашка ПМ”);
- вул. Ринкова, 21, м. Мукачево (ТОВ "Мукачівський центральний ринок");
- вул. Чайковського Петра, 2 “В” , м. Мукачево (ринок ФОП Машіка В.В.);
- вул. Університетська, 58А, м. Мукачево (біля готельно-ресторанного комплексу "Фердінанд", ФОП Копча Ю.І. ).
"Контроль за дотриманням торгівлею живими ялинками здійснюватиметься правоохоронними органами та управлінням муніципальної інспекції", йдеться у повідомленні.
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