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Уряд почне розгляд заявок на експорт 4 видів агропродукції до Болгарії — Мінагрополітики
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Уряд почне розгляд заявок на експорт 4 видів агропродукції до Болгарії — Мінагрополітики

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Сольський і Ватєв
Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський (ліворуч) та міністр землеробства Болгарії Кирило Ватєв. Фото: Мінагрополітики України

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський та міністр землеробства Болгарії Кирило Ватєв узгодили процедуру експорту деяких видів української агропродукції.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Зокрема було погоджено порядок застосування процедури верифікації експорту до Болгарії 4 культур. Йдеться про ріпак, кукурудзу, пшеницю та соняшник. Цей режим передбачає видачу ліцензій після двосторонніх консультацій з країною, до якої здійснюватиметься експорт.

"Зараз для нас важливо використовувати всі можливості для експорту агропродукції, тепер маємо ще одну. Уряд Болгарії скасував обмеження і підтримав наш план дій щодо верифікації та погодження експорту окремих видів сільськогосподарських товарів. Нарешті всі технічні питання між нашими країнами узгоджені й уряд може почати прийом заявок від експортерів", – сказав Микола Сольський.

Сторони також домовилися ретельно відстежувати переміщення агропродукції.

Що відомо про припинення імпорту українського зерна

Після повномасштабного вторгнення РФ українські порти у Чорному морі були заблоковані, через що Україна, один із найбільших у світі експортерів зерна, була змушена шукати альтернативні маршрути постачання, зокрема через Польщу та Румунію.

Протягом 2022 року Польща та Румунія спільно сприяли експорту зернових з України. Додаткова пропозиція зерна на їхніх ринках спричинила тиск на фермерів, оскільки вплинула на ціни та можливості зберігання зернових. У двох країнах відбувалися місцеві протести проти урядів.

За оцінками Єврокомісії, фермери з Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини втратили 417 мільйонів євро від напливу дешевшого українського зерна на їхні ринки.

2 травня Європейська комісія тимчасово обмежила продаж пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику українського походження у Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині.

5 червня ЄК продовжила обмеження на імпорт української агропродукції до 15 вересня 2023 року. Обмеження стосувалися імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України. Водночас сфера застосування цих заходів до даних продуктів скорочувалася з 17 до 6 тарифних ліній.

15 вересня Єврокомісія не продовжила заборону на імпорт українського зерна в сусідні з Україною держави-члени ЄС.

Після цього Словаччина, Польща та Угорщина в односторонньому порядку заборонили імпорт сільськогосподарської продукції з України.

18 вересня міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що Україна подала позов до СОТ проти трьох країн, які продовжили заборону на імпорт українського зерна всупереч рішенню ЄК про скасування обмежень.

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