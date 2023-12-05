У кімнаті гуртожитку в Кривому Розі знайшли мертвих тварин: що сталося

Тиждень тому в кімнаті одного з гуртожитків Кривого Рогу місцеві знайшли сімох мертвих тварин, а рештки ще одного кота виявили в каналізації. Як розповіла Суспільному консьєржка гуртожитку Олена Литвяк, це кімната 24-річної жінки, яка брала тварин на перетримку.

Мешканка гуртожитку Наталя Козакова каже: тиждень тому люди відчули сморід у коридорі та зайшли у кімнату жінки.

"В кімнату зайшли і спочатку побачили, що стоять ці кошики. Потім ще побачили руденьке кошенятко, воно вже мертве. Коли ми вже вимили кімнату, а воно коли мили, воно не спускалось просто. Вода оце стояла і все, а потім чоловік мій пішов і розбирав", — зазначила вона.

Гуртожиток, де знайшли мертвих тварин. Фото: Суспільне Дніпро

Виявилось, вода не проходила через рештки тварин, яких знайшов чоловік Наталі в каналізаційній трубі. Загалом у кімнаті було 8 мертвих тварин, каже жінка. Були ще декілька живих – їх передали волонтерам.

Серед померлих – кішка зоозахисниці Єлизавети Артюх. Вона знайшла її змерзлу та хвору на вулиці. Пролікувала та віддала на перетримку, поки шукала нових власників.

"Вона померла, вона сиділа в якійсь невідомій клітці, просто заморена голодом. Я навіть уявити не могла, що таке може трапитись. На перший погляд, людина психічних захворювань немає. А виявляється, що здоровою її назвати не можна", — сказала Єлизавета.

Гуртожиток, де знайшли мертвих тварин. Фото: Суспільне Дніпро

Своїх тварин понад тиждень тому на перетримку жінці віддала і власниця притулку Олена Павлова: чотирьох кошенят, двох котів та двох собак. Розповідає: співпрацювала з нею більш ніж рік, платила їй вісім тисяч гривень на місяць. Однак, каже, всіх кошенят знайшли мертвими у кімнаті гуртожитку.

"Кошенята гарні, завжди хтось питає. Кажу їй, мені потрібне кошеня, віддай мені кошенятко хочу до родини. А вона: я прилаштувала. Кажу, де фотозвіт, чому і у нас почалися підозри. А вона каже: в мене розбитий телефон", — розповіла жінка.

Консьєржка гуртожитку Олена Литвяк розповідає: жінка винаймала кімнату понад рік, проте сама в ній не проживала. У гуртожитку не була понад тиждень

"Ми навіть не могли подумати, що в неї там трупи, ми просто думали, що вона не прибирає за тваринами", — зазначила співробітниця.

Що кажуть в поліції

Суспільне зателефонувало жінці, яка брала на перетримку тварин, проте на дзвінки вона не відповіла. За словами речниці поліції Анастасії Субач, правоохоронці встановили: причина загибелі котів та собак – жорстоке поводження з тваринами.

Наразі триває досудове розслідування. Якщо правоохоронці доведуть провину – жінці загрожує до трьох років ув'язнення.

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