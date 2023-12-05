НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне Новини
"Несеться", "Ремовська Інтервʼю", репортажі про війну, розслідування, новини
"Хотів Лего і повернутися у Мелітополь". Що у Святого Миколая просили діти, які живуть у Місті добра в Чернівцях
СВЯТОВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

"Хотів Лего і повернутися у Мелітополь". Що у Святого Миколая просили діти, які живуть у Місті добра в Чернівцях

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Діти у кризовому центрі "Місто добра" в Чернівцях написали листи до Святого Миколая. 11-річний Мінат з Мелітополя попросив у Миколая миру та конструктор "Лего". Каже, що хоче зробити з нього військову техніку, щоб давити нею росіян. 12-річна Наталія також попросила миру і повернутися в рідне місто, а також фотопринтер та парфуми.

11-річний Мінат разом з мамою та старшим братом евакуювався з Мелітополя, який зараз тимчасово окупований. Хлопчик живе у кризовому центрі “Місто Добра”. У листі до Святого Миколая попросив миру для України та конструктор.

"Я хочу побудувати з Лего військову техніку. Я б хотів цією технікою давити орків, або стріляти", — каже Аслан.

Коли виросте, Мінат хоче стати лікарем або військовим, щоб захищати Україну.

"Хотів Лего і повернутися у Мелітополь". Що у Святого Миколая просили діти, які живуть у Місті добра в Чернівцях
Мінат Асланов. Фото: Суспільне Чернівці

Сімʼя хлопчика жила в окупації. Майже весь час їм доводилось перебувати вдома.

"Дуже було страшно, тому що багато машин, автомати всі на людей, танки були. Страшно, бо входиш у місто і ти не знаєш, що буде. І коли виїжджали, теж було страшно, що не випустять", — каже мама Міната Ганна Асланова.

"Хотів Лего і повернутися у Мелітополь". Що у Святого Миколая просили діти, які живуть у Місті добра в Чернівцях
Мінат з мамою. Фото: Суспільне Чернівці

12-річна Наталія разом з чотирма братами й сестрами та мамою переїхала зі Слов'янська. У листі до Святого Миколая дівчинка написала свою мрію — повернутися додому у своє рідне місто та, аби Україна перемогла у війні. Також Наталія попросила про набір фотопринтера.

"Буду роздруковувати там фотографії. У мене буде маленький фотоальбом, де будуть фото з друзями, фото з "Міста добра", всі спогади будуть з Чернівців", — розповідає Наталія.

"Хотів Лего і повернутися у Мелітополь". Що у Святого Миколая просили діти, які живуть у Місті добра в Чернівцях
Наталія Щербакова. Фото: Суспільне Чернівці

Воєнні дії у Слов’янську тривають з 2014 року. Тоді сім’я евакуювались до Ізюма, втім за два місяці повернулись додому. Після повномасштабного вторгнення вирішили виїхати після двох днів, які вони провели у сховищі.

"5-го квітня дуже сильні були обстріли, літаки. Небо аж плакало, коли о 4 ранку ти вийшов на вулицю. Вибухи, все горить у небі білим полум’ям. Тоді це було останньою краплею", — каже мама Наталії Тетяна Новікова.

Жінка розповідає, що до війни діти просили гаджети та дорогі іграшки. Вдома прикрашали ялинку та готували страви для святкового столу.

"Коли почалась у 2014-му війна, потім все це потихеньку закінчилось, діти найбільше просили, щоб був мир, щоб була мама здорова, щоб вони були всі поруч, щоб у них було здоров’я та у їхніх рідних. Ну і якусь там іграшку".

"Хотів Лего і повернутися у Мелітополь". Що у Святого Миколая просили діти, які живуть у Місті добра в Чернівцях
Наталія з мамою. Фото: Суспільне Чернівці

Діти, які опинились у кризових умовах, писали листи до Святого Миколая. Їхні бажання могли виконувати благодійники, які читали листи у соцмережах. Крім подарунків, у листах діти просили миру, дехто – хотів повернутись до зруйнованого дому, або щоб тато повернувся з війни.

Читайте Суспільне Чернівці у Telegram: головні новини

Станьте частиною Суспільне Чернівці: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи села. Пишіть нам на пошту редакції новин: [email protected].

Топ дня
армія рф
44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Сенат заблокував допомогу Україні та угода із США про спільне виробництво зброї — головні новини ранку 7 грудня
США виділили пакет допомоги на $175 млн, Британія та Норвегія створять коаліцію щодо України. 652 день війни. Онлайн
США виділили пакет допомоги на $175 млн, Британія та Норвегія створять коаліцію щодо України. 652 день війни. Онлайн Оновлюється
Прапор США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою

Вибір редакції
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Поранений військовий у стабілізаційному пункті
Нічна медична варта. Репортаж зі стабілізаційних пунктів на лінії фронту
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
"Росія не шукає політичного рішення. Росія прагне війни" — президент Латвії про переговори з РФ та Україну в НАТО Ексклюзивно
Відео з концерту російської пропагандистки Юлії Чічєріної
"Агент Чічєріна" і "Кльон": як журналісти Суспільного знайшли офіцера РФ, відповідального за воєнний злочин у Ягідному
Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес
"Від гарної бійки ми ніколи не відмовляємося" — командир К-2 Верес про фронт, дрони та запас міцності людей у війську
Дізнайтесь більше
5 Слобожанська бригада, Харків, Святий Миколай
"Радію, що можу побачити усмішки". Нацгвардієць з Харкова приїхав з фронту до своїх дітей у День Святого Миколая
Свято Миколая храм новий церковний календар Слов’янськ Донецька область
"Церковний календар сходиться з астрономічним". На Донеччині відсвяткували День Святого Миколая
В Ужгороді влаштували свято для дітей військових
В Ужгороді влаштували свято для дітей військових
Встановили рекорд України: що відомо про головну ялинку Жовкви на Львівщині
Встановили рекорд України: що відомо про головну ялинку Жовкви на Львівщині
На початок