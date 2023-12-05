Діти у кризовому центрі "Місто добра" в Чернівцях написали листи до Святого Миколая. 11-річний Мінат з Мелітополя попросив у Миколая миру та конструктор "Лего". Каже, що хоче зробити з нього військову техніку, щоб давити нею росіян. 12-річна Наталія також попросила миру і повернутися в рідне місто, а також фотопринтер та парфуми.

11-річний Мінат разом з мамою та старшим братом евакуювався з Мелітополя, який зараз тимчасово окупований. Хлопчик живе у кризовому центрі “Місто Добра”. У листі до Святого Миколая попросив миру для України та конструктор.

"Я хочу побудувати з Лего військову техніку. Я б хотів цією технікою давити орків, або стріляти", — каже Аслан.

Коли виросте, Мінат хоче стати лікарем або військовим, щоб захищати Україну.

Мінат Асланов. Фото: Суспільне Чернівці

Сімʼя хлопчика жила в окупації. Майже весь час їм доводилось перебувати вдома.

"Дуже було страшно, тому що багато машин, автомати всі на людей, танки були. Страшно, бо входиш у місто і ти не знаєш, що буде. І коли виїжджали, теж було страшно, що не випустять", — каже мама Міната Ганна Асланова.

Мінат з мамою. Фото: Суспільне Чернівці

12-річна Наталія разом з чотирма братами й сестрами та мамою переїхала зі Слов'янська. У листі до Святого Миколая дівчинка написала свою мрію — повернутися додому у своє рідне місто та, аби Україна перемогла у війні. Також Наталія попросила про набір фотопринтера.

"Буду роздруковувати там фотографії. У мене буде маленький фотоальбом, де будуть фото з друзями, фото з "Міста добра", всі спогади будуть з Чернівців", — розповідає Наталія.

Наталія Щербакова. Фото: Суспільне Чернівці

Воєнні дії у Слов’янську тривають з 2014 року. Тоді сім’я евакуювались до Ізюма, втім за два місяці повернулись додому. Після повномасштабного вторгнення вирішили виїхати після двох днів, які вони провели у сховищі.

"5-го квітня дуже сильні були обстріли, літаки. Небо аж плакало, коли о 4 ранку ти вийшов на вулицю. Вибухи, все горить у небі білим полум’ям. Тоді це було останньою краплею", — каже мама Наталії Тетяна Новікова.

Жінка розповідає, що до війни діти просили гаджети та дорогі іграшки. Вдома прикрашали ялинку та готували страви для святкового столу.

"Коли почалась у 2014-му війна, потім все це потихеньку закінчилось, діти найбільше просили, щоб був мир, щоб була мама здорова, щоб вони були всі поруч, щоб у них було здоров’я та у їхніх рідних. Ну і якусь там іграшку".

Наталія з мамою. Фото: Суспільне Чернівці

Діти, які опинились у кризових умовах, писали листи до Святого Миколая. Їхні бажання могли виконувати благодійники, які читали листи у соцмережах. Крім подарунків, у листах діти просили миру, дехто – хотів повернутись до зруйнованого дому, або щоб тато повернувся з війни.

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