Псевдосуд "ДНР" засудив військовослужбовця 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Олексія Волошенюка до 23 років позбавлення волі. Його звинуватили у нібито жорстокому поводженні з цивільним населенням на окупованій території та вбивстві, скоєному організованою групою, за мотивами політичної, ідеологічної ненависті.

Про це 5 грудня повідомили в Слідчому комітеті РФ.

Як стверджують у повідомленні російські слідчі, у березні-квітні 2022 року Волошенюк спільно з іншими військовослужбовцями перебував у місті Маріуполі на бойових позиціях, обладнаних у житлових будинках.

Окупанти також заявили, що в один із днів він виявив та затримав жителя Маріуполя, виконав накази вищих посадових осіб ЗСУ та свого командира та кілька разів вистрілив у затриманого з автомата, через це нібито загинув чоловік. Його засудили до 23 років позбавлення волі.

За вересень 2023 року терористичні угруповання "Луганська народна республіка" та "Донецька народна республіка" засудили 21 українського військового, за жовтень — 24. У листопаді — 22, грудні — 1.

В окупованих Росією частинах Донецької та Луганської областей українських військових "звинувачують" та "судять" так звані суди за однаковими сценаріями, це або вбивство цивільних через неприязнь, замаху на вбивство або пошкодження майна.

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, що такі "суди" є порушенням права на справедливий судовий процес.

"Ці вироки суду "ДНР" є грубим порушенням Третьої Женевської конвенції в частині права полонених на справедливий суд та недопущення катування, їх можна вважати воєнним злочином. Донеччина є частиною України в міжнародно визнаних кордонах, на них розповсюджується юрисдикція українських судів. Лише вони мають право здійснювати правосуддя на цій території", — уточнив Дмитро Лубінець.

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