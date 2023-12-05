Кропивницькі дефлімпійці виграли вісім медалей чемпіонату України з плавання

Плавці з Кропивницького виграли три золотих, дві срібні та три бронзових нагороди чемпіонату України з плавання серед спортсменів із порушеннями слуху.
За інформацією керівника регіонального центру ”Інваспорт” Олега Соколовського, учасниками змагань, які 1-3 грудня відбулися у Полтаві, стали 60 спортсменів та спортсменок з 13 регіонів та міста Київ. Кіровоградщину представляли Ірина Терещенко, Дар'я Тарасенко, Владислав Гриценко, Руслан Скрипніченко, Марія Вараніцька, Кузьма Тарасенко та Владислав Рубан.
Хто виграв медалі першості
Дар'я Тарасенко виграла золото на дистанціях 50 метрів вільним стилем та 50 метрів кролем, стала третьою на 50-метрівці батерфляєм.
Ірина Терещенко показала другий результат на 50-метрівці брасом.
Владислав Гриценко став чемпіоном України на дистанції 200 метрів брасом, віцечемпіоном — на дистанції 100 метрів брасом та бронзовим призером на 200-метрівці комплексним плаванням.
Тренує спортсменів Олена Кузніцова.
Руслан Скрипніченко виборов бронзову нагороду на дистанції 400 метрів вільним стилем.
Тренують спортсмена Руслан Нагорний та Олена Кузніцова.