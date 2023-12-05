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Кропивницькі дефлімпійці виграли вісім медалей чемпіонату України з плавання
ПлаванняСПОРТДефлімпійський спортРегіони

Кропивницькі дефлімпійці виграли вісім медалей чемпіонату України з плавання

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плавці Ірина Терещенко, Владислав Гриценко, Дар'я Тарасенко, Руслан Скрипніченко
Зліва направо: Ірина Терещенко, Владислав Гриценко, Дар'я Тарасенко, Руслан Скрипніченко. Колаж: Суспільне Кропивницький

Плавці з Кропивницького виграли три золотих, дві срібні та три бронзових нагороди чемпіонату України з плавання серед спортсменів із порушеннями слуху.

За інформацією керівника регіонального центру ”Інваспорт” Олега Соколовського, учасниками змагань, які 1-3 грудня відбулися у Полтаві, стали 60 спортсменів та спортсменок з 13 регіонів та міста Київ. Кіровоградщину представляли Ірина Терещенко, Дар'я Тарасенко, Владислав Гриценко, Руслан Скрипніченко, Марія Вараніцька, Кузьма Тарасенко та Владислав Рубан.

Кропивницькі плавці-дефлімпійці
Дівчата (зліва направо): Дар'я Тарасенко, Ірина Терещенко, Марія Вараніцька. Хлопці (зліва направо): Кузьма Тарасенко, Владислав Рубан та Руслан Скрипніченко. Внизу — Владислав Гриценко. Фото: Facebook регіонального центру "Інваспорт"

Хто виграв медалі першості

Дар'я Тарасенко виграла золото на дистанціях 50 метрів вільним стилем та 50 метрів кролем, стала третьою на 50-метрівці батерфляєм.

Ірина Терещенко показала другий результат на 50-метрівці брасом.

Владислав Гриценко став чемпіоном України на дистанції 200 метрів брасом, віцечемпіоном — на дистанції 100 метрів брасом та бронзовим призером на 200-метрівці комплексним плаванням.

Тренує спортсменів Олена Кузніцова.

Руслан Скрипніченко виборов бронзову нагороду на дистанції 400 метрів вільним стилем.

Тренують спортсмена Руслан Нагорний та Олена Кузніцова.

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