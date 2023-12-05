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У Житомирі попрощалися з військовим Дмитром Торгонським, який загинув у боях за Україну
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У Житомирі попрощалися з військовим Дмитром Торгонським, який загинув у боях за Україну

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У Житомирі попрощалися з військовим Дмитром Торгонським, який загинув у боях за Україну
Колаж Суспільного

5 грудня у Житомирі попрощалися з 31-річним військовим Дмитром Торгонським, який загинув у боях за Україну 2 грудня 2023 року на Донеччині.

Про це інформує пресслужба Житомирської міської ради у Telegram.

У повідомленні йдеться, що Дмитро Торгонський народився у Житомирі. Спочатку навчався у школі №19, а в старших класах отримав освіту в Обласному педагогічному ліцеї. Потім він вступив до Житомирського державного університету імені Івана Франка і одночасно закінчив військову кафедру, отримавши звання лейтенанта.

З 2015 року він брав участь у захисті України від російських військ. Після звільнення з армії служив у Коростишівському РТЦК. З початком повномасштабного вторгнення приєднався до Збройних Сил України.

Дмитро Торгонський був єдиним сином у батьків і мав маленького сина.

Вічна слава та світла пам'ять нашому Герою.

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