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Слизькі тротуари: в Житомирі до травмпункту однієї з лікарень звернулося більше 30 людей
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Слизькі тротуари: в Житомирі до травмпункту однієї з лікарень звернулося більше 30 людей

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Через слизькі дороги і тротуари до травмпункту Житомирської міської лікарні №2 за добу звернулися 32 людини, які отримали травми на вулицях міста.

Про це в коментарі Суспільному розповів лікар-травматолог другої міської лікарні Володимир Нелеп.

За словами Володимира Нелепа, до травмпункту звертаються люди здебільшого середнього віку.

"За минулу добу до травмпункту звернулося 44 людини, із них 32 травмувалися через падіння на вулиці. Оглядаємо, робимо рентген-знімки. За необхідності накладаємо гіпсові шини, надаємо рекомендації щодо подальшого лікування", — сказав Володимир Нелеп.

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Лікар-травматолог другої міської лікарні Володимир Нелеп. Житомир. Фото: Олена Кучмій/Суспільне Житомир

За словами лікаря-рентгенолога Богдана Кузіва, пацієнти звертаються із травмами кінцівок. Відбуваються переломи стоп, гомілковостопних суглобів, подеколи у важчих випадках переломи шийок стегон, і зовсім бувають важкі травми хребта.

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Лікаря-рентгенолог другої міської лікарні Богдан Кузів. Житомир. Фото: Олена Кучмій/Суспільне Житомир

Житомирянин Андрій 5 грудня вранці послизнувся і впав біля свого будинку, забив грудну клітину.

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Житомирянин Андрій (ліворуч) послизнувся і впав біля свого будинку, із травмою прийшов до лікарні. Фото: Олена Кучмій/Суспільне Житомир

На вулиці житомиряни розповіли кореспондентам Суспільного, що їм важко ходити, бо слизькі тротуари.

"Ідемо, а що робити. Літати не вміємо, ідемо потихеньку, — сказав Анатолій.

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Житомирянин Анатолій. Фото: Олена Кучмій/Суспільне Житомир

Місцевий житель Сергій розповів, що пересуватися центром міста занадто слизько, дорога і тротуари наче каток.

"Вулиця Михайлівська. Зайшов у магазин і от якось намагаюсь пройти на одній нозі і на протезі. І йду чуть не рачки, треба баланс мені зловити", — сказав Сергій.

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Житомирянин Сергій. Фото: Олена Кучмій/Суспільне Житомир

Широкі тротуари комунальники поливають рідким бішофітом, дороги посипають піщано-сольовою сумішшю, розповів заступник начальника КП "УАШ" Дмитро Павлов. За його словами, на 1 грудня на дороги міста вже висипали 1,5 тисячі тонн піщано-сольової суміші. Це не враховуючи тротуари. На тротуари було висипано більше 100 тонн. Зараз за 4 дні грудня висипали близько 600 тонн.

"Там, де є змога механізовано прибрати, це робиться швидко і відповідно не встигає взятися льодом, там стан кращий. Де відсутня така можливість через те, що вузький тротуар, дерева, стовпи, там це робиться вручну, і звичайно повільніше, відповідно є наслідки", — сказав Дмитро Павлов.

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Заступник начальника КП "УАШ" Дмитро Павлов. Житомир. Фото: Олена Кучмій/Суспільне Житомир

Лікар Богдан Кузів радить людям, коли слизько, йти, не поспішаючи, й бути уважними.

"Уважно йти, дивитися під ноги. Руки не тримати в кишенях, щоб кращий баланс мати. Беріть взуття з грубшою гумою, яке із підошвою, що витримає ожеледицю. І пробуйте шукати ділянки, де вже розчищена дорога", — сказав лікар Богдан Кузів.

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Травмпункт другої міської лікарня. Фото: Олена Кучмій/Суспільне Житомир

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