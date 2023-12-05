Уродженцю Тернопільщини СБУ повідомила про підозру у проросійській пропаганді

Працівники Служби безпеки України повідомили уродженцю Тернопільщини про підозру у проросійській пропаганді. Чоловіка підозрюють у поширенні в соцмережах антиукраїнської пропаганди та виправдовування збройної агресії Росії.

Про це повідомили на сторінці управління СБУ в Тернопільській області.

57-річний уродженець Тернопільщини, який на даний час мешкає у тимчасово окупованому Криму, після початку повномасштабного військового вторгнення росіян, почав систематично розповсюджувати у соцмережі матеріали російської пропаганди.

Також чоловік поширював матеріали із закликами завдавати ракетних ударів по Києву та зловтішався із загиблих українських військовослужбовців. Для розповсюдження пропаганди він використовував власний профіль у забороненій соціальній мережі.

Чоловіку повідомили про підозру за частиною 3 статті 436-2 Кримінального кодексу України — виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників. Ця стаття передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.