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Уродженцю Тернопільщини СБУ повідомила про підозру у проросійській пропаганді
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Уродженцю Тернопільщини СБУ повідомила про підозру у проросійській пропаганді

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57-річний уродженець Тернопільщини
Уродженець Тернопільщини. Фото: Управління СБ України в Тернопільській області

Працівники Служби безпеки України повідомили уродженцю Тернопільщини про підозру у проросійській пропаганді. Чоловіка підозрюють у поширенні в соцмережах антиукраїнської пропаганди та виправдовування збройної агресії Росії.

Про це повідомили на сторінці управління СБУ в Тернопільській області.

57-річний уродженець Тернопільщини, який на даний час мешкає у тимчасово окупованому Криму, після початку повномасштабного військового вторгнення росіян, почав систематично розповсюджувати у соцмережі матеріали російської пропаганди.

Також чоловік поширював матеріали із закликами завдавати ракетних ударів по Києву та зловтішався із загиблих українських військовослужбовців. Для розповсюдження пропаганди він використовував власний профіль у забороненій соціальній мережі.

Чоловіку повідомили про підозру за частиною 3 статті 436-2 Кримінального кодексу України — виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників. Ця стаття передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.

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