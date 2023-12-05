На Запоріжжі депутатці однієї з політичних партій України оголосили про підозру

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) повідомили про підозру у колабораціонізмі депутатці від однієї з політичних партій України, яка за даними слідства увійшла до складу Пологівського окупаційного "окружного Совета депутатов по бюджетным вопросам".

Про це 5 грудня повідомили у пресслужбі ЗОВА з посиланнями на матеріали СБУ.

За даними слідства, підозрювана — жителька Пологівського району, депутат міськради восьмого скликання. Жінка також обіймала посаду директора місцевого фермерського господарства, у якому вона також є співвласницею. Тож, вона допомагала окупантам надаючи їм автомобільну техніку, продовольчі товари, пальне та будівельні матеріали. За це окупаційна влада запропонувала їй вступити до партії РФ "Единая Россия" та балотуватися до "окружного Совета депутатов".

"З цією метою, з травня по вересень 2023 року, підозрювана здійснювала публічну агітацію, спрямовану на підвищення її особистого іміджу та підтримку РФ, шляхом розміщення плакатів з передвиборчою агітацією та розповсюдження друкованих і відео матеріалів із закликами на підтримку її на виборах як кандидата в депутати від російської політичної партії", — йдеться в повідомлені пресслужби.

За матеріалами справи, аби збільшити аудиторію своїх прихильників, жінка, домовилася з окупаційною владою про отримання гуманітарної допомоги, яку надалі роздавала місцевому населенню Пологівської міської територіальної громади.

Підозрювана була призначена на посаду "Председателя постоянной комиссии Пологовского окружного Совета депутатов по аграрным вопросам" та увійшла до складу "Постоянной комиссии Пологовского окружного Совета депутатов по бюджетным вопросам".

"На своїй посаді вона взяла на себе контроль за роботою аграрного бізнесу в районі, приймала участь у вдосконаленні системи оподаткування за російськими законами. Також жінка примушувала фермерів та підприємців району до підтримки військ РФ та вимагала грошові кошти, у разі не згоди погрожувала переслідуваннями та "блокуванням" бізнесу".

Слідчі СБУ в Запорізькій області кваліфікували дії підозрюваної за ч. 5, ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Викриття здійснювалось за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber