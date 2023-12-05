Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили групу людей, яка організувала виготовлення та розповсюдження підробленої харчової продукції під виглядом відомих українських та міжнародних торговельних марок. Виробництво фальсифікату здійснювали на території столиці та Київської області, зокрема в парку Межигір'я.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Зазначається, що для масового виробництва та фасування солодощів, кави, бакалійних товарів (спецій, кавових та какао виробів, вермішелі швидкого приготування), вафель, жувальної гумки та іншої фальсифікованої продукції використовували спеціальне обладнання.

Склад із фальсифікованими харчовими продуктами та обладнанням. Фото: БЕБ

У БЕБ поінформували, що правоохоронці провели обшуки на складах у Києві та області, у приміщеннях на території "Межигір'я" та виявили лінії автоматичного фасування і маркування, фасувальні ємності з логотипами відомих торговельних марок, великі об'єми сировини, з якої виготовлялась контрафактна продукція, продукцію без документального підтвердження тощо.

"За результатами обшуків детективи БЕБ вилучили 5 автоматичних ліній, 20 станків для пакування та нанесення логотипів, 6 ліній для пакування продукції. Вага вилученої контрафактної продукції, сировини для її виготовлення, пакувальних засобів тощо становить орієнтовно 200 тонн",— йдеться у повідомленні.

Склад із фальсифікованими харчовими продуктами та обладнанням. Фото: БЕБ

Також під час слідства з'ясувалося, що підпільне виробництво в Межигір'ї використовувало потужності, зокрема електроенергію Національного парку. Досудове розслідування за ч.3 ст.229 Кримінального кодексу України триває.

Наразі правоохоронці встановлюють повне коло осіб причетних до незаконного виробництва та місця продажу фальсифікованої продукції. Підраховуються щомісячний оборот підпільного виробництва продукції та сума завданих державі збитків, підсумували у БЕБ.

Що відомо про виявлення нелегальної підакцизної продукції на Київщині

У Василькові вилучили 12 тисяч літрів підробленого алкоголю та 6,4 тисячі цигарок без акцизу. Фальсифікат виготовляли в приватному будинку, розливали у пластмасову тару і продавали великими партіями перевіреним клієнтам.

Правоохоронці Київщини ліквідували схему незаконного виробництва і продажу фальсифікованого алкоголю на суму майже 9 млн грн. Склади зберігання знаходилися у Київській та Чернігівській областях.

У Київській області вилучили контрафактний тютюн та алкоголь на понад 12 млн грн. Продукцію чоловіки завозили з Чернівецької до Київської області, де продавали її через мережу магазинів. Також викрили чергову схему реалізації нелегальних електронних цигарок та рідин для їх заправки. Контрафакт зберігався у Фастові та Білій Церкві.

Жителі Обухівського замовляли тютюнові вироби в інтернеті та збували її через мережу пунктів роздрібної торгівлі. Під час обшуків з незаконного обігу вилучили понад 45 тис. пачок тютюнових виробів.

Київські митники в очищувачі повітря виявили схованку з сигаретами, які українець намагався переслати у міжнародному експрес-відправленні.