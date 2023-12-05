НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне Новини
"Несеться", "Ремовська Інтервʼю", репортажі про війну, розслідування, новини
БЕБ викрило масштабне виробництво фальсифікованої харчової продукції у парку Межигір'я
КРИМІНАЛЇЖАГРОШІРегіониТоп регіонів

БЕБ викрило масштабне виробництво фальсифікованої харчової продукції у парку Межигір'я

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
БЕБ викрило масштабне виробництво фальсифікованої харчової продукції у парку Межигір'я
Фальсифіковані харчові продукти. Фото: БЕБ

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили групу людей, яка організувала виготовлення та розповсюдження підробленої харчової продукції під виглядом відомих українських та міжнародних торговельних марок. Виробництво фальсифікату здійснювали на території столиці та Київської області, зокрема в парку Межигір'я.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Зазначається, що для масового виробництва та фасування солодощів, кави, бакалійних товарів (спецій, кавових та какао виробів, вермішелі швидкого приготування), вафель, жувальної гумки та іншої фальсифікованої продукції використовували спеціальне обладнання.

БЕБ викрило масштабне виробництво фальсифікованої харчової продукції у парку Межигір'я
Склад із фальсифікованими харчовими продуктами та обладнанням. Фото: БЕБ

У БЕБ поінформували, що правоохоронці провели обшуки на складах у Києві та області, у приміщеннях на території "Межигір'я" та виявили лінії автоматичного фасування і маркування, фасувальні ємності з логотипами відомих торговельних марок, великі об'єми сировини, з якої виготовлялась контрафактна продукція, продукцію без документального підтвердження тощо.

"За результатами обшуків детективи БЕБ вилучили 5 автоматичних ліній, 20 станків для пакування та нанесення логотипів, 6 ліній для пакування продукції. Вага вилученої контрафактної продукції, сировини для її виготовлення, пакувальних засобів тощо становить орієнтовно 200 тонн",— йдеться у повідомленні.

БЕБ викрило масштабне виробництво фальсифікованої харчової продукції у парку Межигір'я
Склад із фальсифікованими харчовими продуктами та обладнанням. Фото: БЕБ

Також під час слідства з'ясувалося, що підпільне виробництво в Межигір'ї використовувало потужності, зокрема електроенергію Національного парку. Досудове розслідування за ч.3 ст.229Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару. Карається штрафом від десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Кримінального кодексу України триває.

Наразі правоохоронці встановлюють повне коло осіб причетних до незаконного виробництва та місця продажу фальсифікованої продукції. Підраховуються щомісячний оборот підпільного виробництва продукції та сума завданих державі збитків, підсумували у БЕБ.

Що відомо про виявлення нелегальної підакцизної продукції на Київщині

У Василькові вилучили 12 тисяч літрів підробленого алкоголю та 6,4 тисячі цигарок без акцизу. Фальсифікат виготовляли в приватному будинку, розливали у пластмасову тару і продавали великими партіями перевіреним клієнтам.

Правоохоронці Київщини ліквідували схему незаконного виробництва і продажу фальсифікованого алкоголю на суму майже 9 млн грн. Склади зберігання знаходилися у Київській та Чернігівській областях.

У Київській області вилучили контрафактний тютюн та алкоголь на понад 12 млн грн. Продукцію чоловіки завозили з Чернівецької до Київської області, де продавали її через мережу магазинів. Також викрили чергову схему реалізації нелегальних електронних цигарок та рідин для їх заправки. Контрафакт зберігався у Фастові та Білій Церкві.

Жителі Обухівського замовляли тютюнові вироби в інтернеті та збували її через мережу пунктів роздрібної торгівлі. Під час обшуків з незаконного обігу вилучили понад 45 тис. пачок тютюнових виробів.

Київські митники в очищувачі повітря виявили схованку з сигаретами, які українець намагався переслати у міжнародному експрес-відправленні.

Топ дня
армія рф
44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Сенат заблокував допомогу Україні та угода із США про спільне виробництво зброї — головні новини ранку 7 грудня
США виділили пакет допомоги на $175 млн, Британія та Норвегія створять коаліцію щодо України. 652 день війни. Онлайн
США виділили пакет допомоги на $175 млн, Британія та Норвегія створять коаліцію щодо України. 652 день війни. Онлайн Оновлюється
Прапор США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою

Вибір редакції
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Поранений військовий у стабілізаційному пункті
Нічна медична варта. Репортаж зі стабілізаційних пунктів на лінії фронту
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
"Росія не шукає політичного рішення. Росія прагне війни" — президент Латвії про переговори з РФ та Україну в НАТО Ексклюзивно
Відео з концерту російської пропагандистки Юлії Чічєріної
"Агент Чічєріна" і "Кльон": як журналісти Суспільного знайшли офіцера РФ, відповідального за воєнний злочин у Ягідному
Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес
"Від гарної бійки ми ніколи не відмовляємося" — командир К-2 Верес про фронт, дрони та запас міцності людей у війську
Дізнайтесь більше
Поліція Лас-Вегаса
Щонайменше троє людей загинули внаслідок стрілянини в університеті в Лас-Вегасі
Відсторонили від займаної посади. У Кропивницькому судять керівницю управління освіти
Відсторонили від займаної посади. У Кропивницькому судять керівницю управління освіти
На Черкащині судитимуть чоловіка, який намагався вбити товариша
На Черкащині судитимуть чоловіка, який намагався вбити товариша
Прибуток у понад 300 000 грн на місяць: на Закарпатті затримали групу чоловіків за підозрою у збуті наркотичних речовин
Прибуток у понад 300 000 грн на місяць: на Закарпатті затримали групу чоловіків за підозрою у збуті наркотичних речовин
На початок