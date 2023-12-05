В Ірпені завершують відбудову двох будинків на Гостомельському шосе

В Ірпені на Київщині триває капремонт двох багатоквартирних будинків на вул. Гостомельське шосе. До початку російського вторгнення в них проживали близько 150 людей. Відновлювальні роботи — на фінальному етапі.

Про це інформує Київська обласна військова адміністрація.

Ремонт двох 2-поверхових будинків, розташованих по сусідству, проводять за кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Цегляні будівлі на 22 та 16 квартир були пошкоджені під час бойових дій минулого року.

У межах капремонту в них утеплили фасади і горища, замінили пошкоджені вікна і двері. Також підрядники посилили опорні конструкції і відремонтували зруйновану частину даху.

Відбудова житлового будинку на Гостомельському шосе, Ірпінь, Київська область, 5 грудня 2023 р. Фото: КОВА

Крім того, в будівлях передбачене прокладення нових електромереж, ремонт під'їздів і сходових клітин. Додатково будівельники відновлять тротуари біля житлових будинків.

Утеплення фасаду у двоповерховому будинку, Ірпінь, Київська область, 5 грудня 2023 р. Фото: КОВА

Як зауважили в КОВА, відбудова житлових об'єктів здійснюється з урахуванням вимог інклюзивності.

Що відомо про відновлення Ірпеня після військової агресії РФ

За кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії у місті відновлюють багатоквартирний будинок по вул. Котляревського, 52-А. Будівля, де мешкають понад 300 людей, була пошкоджена на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Триває і комплексне відновлення пошкоджених війною приватних будинків біля ЖК "Ірпінські Липки". Зокрема, це будинки на перетині вулиці Багірова та Гостомельського шосе. Також продовжується капремонт багатоповерхівок за адресами Северинівська, 128 та Київська, 51.

Міська влада із Фондом відновлення та Міжнародним благодійним фондом "Леруа Мерлен Солідарність" підписали меморандум про співпрацю. Першим об'єктом, який відбудовуватиметься спільними зусиллями, став будинок в одному з найбільш постраждалих мікрорайонів громади за адресою: 10 лінія, 4А.

За кошти, зібрані на платформі UNITED24, відбудують 18 житлових будинків у 5 населених пунктах — Ірпені, Бородянці, Гостомелі, селах Бузова та Мила.

У березні Ірпінь відвідала місія ЄС, щоб перевірити відбудову житлових об'єктів за програмою "Віднови ДІМ", кошти на яку виділив Євросоюз.

Протягом 2022 року у місті повністю відновили 308 багатоповерхових і 120 приватних будинків, які були пошкоджені внаслідок російської військової агресії.

Під час бойових дій навесні 2022 року Ірпінь був зруйнований на 75 відсотків. Понад 10 тисяч людей залишилися без житла. Непридатними для проживання визнали 37 багатоквартирних будинків.