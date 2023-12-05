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У Поліському національному університеті Житомира відкрили меморіальну дошку загиблому Герою України Кирилові Марачу
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У Поліському національному університеті Житомира відкрили меморіальну дошку загиблому Герою України Кирилові Марачу

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5 грудня у Поліському національному університеті відкрили меморіальну дошку загиблому Герою України і колишньому студенту закладу Кирилові Марачу. До лав Збройних сил Кирило став у 2015 році.

Про це Суспільному розповіла дружина Кирила Людмила.

За її словами, Кирило був командиром взводу у розвідувальному батальйоні.

"Всіх своїх хлопців на всіх операціях він сам вів уперед, хоча це було необов'язково, тому що командир мав просто керувати ними по раціях. Але Кирило завжди йшов зі своїми хлопцями вперед. Він говорив, що ніколи не помре, що завжди буде жити. Він ніколи не боявся загинути. І якщо Кирило йшов на операцію, то всі хлопці йшли з ним. Ніхто ніколи не боявся, тому що всі знали, що Кирило витягне їх навіть ціною власного життя", — розповіла Людмила Марач.

У Поліському національному університеті Житомира відкрили меморіальну дошку загиблому Герою України Кирилові Марачу
Житомир, 5 грудня 2023 року. Меморіальна дошка загиблому Герою України Кирилові Марачу. Фото: Суспільне Житомир

У Поліському національному університеті Житомира відкрили меморіальну дошку загиблому Герою України Кирилові Марачу
Кирило Марач. Фото надала Людмила Марач

Загинув Кирило Марач у серпні 2022 року під час виконання бойового завдання. За словами його дружини, під час зачистки території Кирило зі своїм батальйоном потрапив до засідки.

"Вони зачистили ту територію, але з одного з підвалів на них вискочив російський військовий і почав з автомату розстрілювати всіх навмання. Кирило прикрив собою одного зі своїх хлопців і отримав смертельне поранення. Йому наклали турнікети і почали везти в госпіталь. По дорозі в нього тричі зупинялося серце, але лікарі заводили серце заново. Довезли в госпіталь в Краматорськ, але там у нього зупинилося серце. Він загинув", — повідомила Людмила Марач.

У Поліському національному університеті Житомира відкрили меморіальну дошку загиблому Герою України Кирилові Марачу
Фото надала Людмила Марач

Кирило був хорошим рибалкою, любив своїх двох доньок — Олександру та Анастасію.

"Мріяв після війни побудувати в лісі будиночок, стати лісником, спокійно жити і виховувати дітей", — розповіла дружина.

У Поліському національному університеті Житомира відкрили меморіальну дошку загиблому Герою України Кирилові Марачу
Кирило Марач з дружиною. Фото надала Людмила Марач

Завідувач кафедри Поліського національного університету Микола Світельський розповів, що Кирило навчався дистанційно, оскільки служив у війську.

"Кирило завжди дуже відповідально ставився до навчання і виконання завдань. І під час створення нашої лабораторії аквакультури, де ми вирощуємо форель та осетрові, він брав посильну участь. Ми створювали там усе з нуля: і підводили воду, і електрику, і зварювали басейни", — сказав Микола Світельський.

У Поліському національному університеті Житомира відкрили меморіальну дошку загиблому Герою України Кирилові Марачу
Микола Світельський. Фото: Суспільне Житомир

"На війні Кирило пережив два інфаркти, але він про це не знав. Уже коли приїхав додому, ми пішли в лікарню робити кардіограму. Там лікарі сказали, що йому не можна воювати. Але Кирила це ніколи не зупиняло", — зауважила дружина воїна.

У Поліському національному університеті Житомира відкрили меморіальну дошку загиблому Герою України Кирилові Марачу
Кирило Марач. Фото надала Людмила Марач

"Кирило — справжній сержант. Він завжди показував людям, як потрібно робити. Заводив особисто людей на позицію, йшов першим", — поділився спогадами побратим загиблого.

У Поліському національному університеті Житомира відкрили меморіальну дошку загиблому Герою України Кирилові Марачу
Кирило Марач. Фото надала Людмила Марач

У Поліському національному університеті Житомира відкрили меморіальну дошку загиблому Герою України Кирилові Марачу
Фото: Суспільне Житомир

8 липня 2023 року Указом Президента України Кирилові Марачу посмертно присвоїли звання "Герой України".

Також Суспільне повідомляло, що Людмила Марач разом із доньками висадила тую в пам'ять про свого чоловіка.

У Поліському національному університеті Житомира відкрили меморіальну дошку загиблому Герою України Кирилові Марачу
Житомир, 5 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Житомир

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