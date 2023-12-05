5 грудня російські військові атакували місто Часів Яр на Донеччині. В результаті обстрілу з реактивної системи залпового вогню "Град" загинула жінка, п'ятеро людей отримали поранення, за життя людей борються медики.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

"Російські війська впродовж двох годин обстрілювали населений пункт з реактивної системи залпового вогню "Град". Місцева мешканка 50 років від отриманих поранень загинула на місці. Ще п’ятеро людей – чотири жінки та один чоловік віком від 38 до 84 років зазнали осколкові поранення. Найстарша постраждала перебуває у тяжкому стані, за її життя борються медики", — йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, на момент атаки люди отримували від волонтерів воду та хліб. Також внаслідок обстрілу пошкоджено приватні домоволодіння й легковий автомобіль.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).