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На Дніпропетровщині встановили національний рекорд: прикрасили петриківським розписом транспорт
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На Дніпропетровщині встановили національний рекорд: прикрасили петриківським розписом транспорт

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На Дніпропетровщині встановили національний рекорд: прикрасили петриківським розписом транспорт
Фото: телеграм-канал Сергія Лисака

На Дніпропетровщині встановили національний рекорд: прикрасили петриківським розписом 11 шкільних автобусів та півстолітній трактор.

Про це у своєму телеграмі повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

На Дніпропетровщині встановили національний рекорд: прикрасили петриківським розписом 12 одиниць техніки
Розпис на автобусі зблизька. Фото: телеграм-канал Сергія Лисака

13 народних майстрів працювали над розписом понад два тижні.

На Дніпропетровщині встановили національний рекорд: прикрасили петриківським розписом 12 одиниць техніки
Документ про рекорд. Фото: телеграм-канал Сергія Лисака

Акцію приурочили до дати: 10 років тому 5 грудня петриківське мистецтво стало нематеріальною культурною спадщиною ЮНЕСКО.

Рекорд присвятили українським бійцям.

Що відомо про петриківський розпис

У Петриківці на Дніпропетровщині працюють 40 відомих у світі майстрів народного малярства. У 2013 році петриківський декоративний розпис здобув статус ЮНЕСКО як всесвітня нематеріальна спадщина.

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