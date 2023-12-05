На Дніпропетровщині встановили національний рекорд: прикрасили петриківським розписом 11 шкільних автобусів та півстолітній трактор.
Про це у своєму телеграмі повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Розпис на автобусі зблизька. Фото: телеграм-канал Сергія Лисака
13 народних майстрів працювали над розписом понад два тижні.
Документ про рекорд. Фото: телеграм-канал Сергія Лисака
Акцію приурочили до дати: 10 років тому 5 грудня петриківське мистецтво стало нематеріальною культурною спадщиною ЮНЕСКО.
Рекорд присвятили українським бійцям.
Що відомо про петриківський розпис
У Петриківці на Дніпропетровщині працюють 40 відомих у світі майстрів народного малярства. У 2013 році петриківський декоративний розпис здобув статус ЮНЕСКО як всесвітня нематеріальна спадщина.
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